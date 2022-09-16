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Происшествия

Жительница Алтая ушла собирать шишки и потерялась

Жительница города Горно-Алтайск (Республика Алтай) отправилась со своими родственниками собирать кедровые шишки и пропала. Об этом сообщают «Новости Горного Алтая».

Кедровая шишка.
Кедровая шишка.
ru.wikipedia.org

Сообщение о пропаже поступило ночью 14 сентября. Женщина потерялась, когда разделилась с родственниками в районе перевала Кудаты. Они пошли собирать шишки в разных направлениях. Обнаружив пропажу, родные забили тревогу.

На поиски отправились сотрудники пожарно-спасательной части села Шебалино.

Они обнаружили пропавшую 15 сентября. Она находилась в 4 км от разбитого родственниками лагеря. С женщиной все было в порядке, в медицинской помощи она не нуждалась. Жительница Горно-Алтайска объяснила, что сбилась с пути. Чтобы не замерзнуть насмерть, она самостоятельно развела костер.

Пожарные напоили ее горячим чаем и сопроводили до лагеря, где ждали родственники.

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