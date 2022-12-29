Жительница Алтайского края убила гостя кочергой

Инцидент случился 22 декабря.
В одном из поселков района к обвиняемой в гости пришел 41-летний мужчина, они начали распивать алкогольные напитки.
Застолье закончилось перепалкой, в результате которого мужчина получил множественные удары по голове кочергой и скончался на месте.
Обвиняемая сейчас находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Ранее в Москве нашли изрезанное тело девушки.
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