29 декабря
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Происшествия

Жительница Алтайского края убила гостя кочергой

51-летнюю жительницу Локтевского района Алтайского края подозревают в совершении убийство своего знакомого.

Суд. Приговор.
Суд. Приговор.
Pixabay.com

Инцидент случился 22 декабря.

В одном из поселков района к обвиняемой в гости пришел 41-летний мужчина, они начали распивать алкогольные напитки.

Застолье закончилось перепалкой, в результате которого мужчина получил множественные удары по голове кочергой и скончался на месте.

Обвиняемая сейчас находится под стражей, расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.

Ранее в Москве нашли изрезанное тело девушки.

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