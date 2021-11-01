Жительница Барнаула «инвестировала» мошенникам более 3 млн рублей

53-летняя жительница Барнаула заинтересовалась заработком на инвестициях. Она увидела рекламу в интернете и оставила свой номер для связи.

Скоро с женщиной связались некие кураторы, которые пояснили весь принцип инвестирования. После этого она решила рискнуть и взять кредит 1,9 млн рублей, которые потом вложила в инвестиции.

Также женщина перевела на продиктованный кураторами счет собственные деньги. Итого мошенники получили более 3 млн рублей.

После этого ей предложили купить еще и акции, но женщина заподозрила неладное. Она проконсультировалась у знакомого, который заявил, что это аферисты.

Наивная горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом главке МВД.

Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть бдительными, призывают не доверять информации о быстром обогащении и ни в коем случае не переводить свои денежные средства незнакомцам.

Ранее 46-летнюю жительницу Алтайского края обманул ловелас из соцсетей.