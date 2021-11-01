Жительница Барнаула «инвестировала» мошенникам более 3 млн рублей

Скоро с женщиной связались некие кураторы, которые пояснили весь принцип инвестирования. После этого она решила рискнуть и взять кредит 1,9 млн рублей, которые потом вложила в инвестиции.
Также женщина перевела на продиктованный кураторами счет собственные деньги. Итого мошенники получили более 3 млн рублей.
После этого ей предложили купить еще и акции, но женщина заподозрила неладное. Она проконсультировалась у знакомого, который заявил, что это аферисты.
Наивная горожанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, сообщили в краевом главке МВД.
Сотрудники полиции предупреждают граждан о необходимости быть бдительными, призывают не доверять информации о быстром обогащении и ни в коем случае не переводить свои денежные средства незнакомцам.
Ранее 46-летнюю жительницу Алтайского края обманул ловелас из соцсетей.