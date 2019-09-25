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Происшествия

Жительница Сибири отсудила у врачей 2 млн рублей за потерю новорожденного сына

Жительница Кемерова отсудила у областной детской клинической больницы 2 млн рублей за смерть новорожденного сына. При родах женщине была оказана неправильная медицинская помощь, сообщает «Сибдепо».

Младенец, ребенок.
Младенец, ребенок.
CC0

Согласно материалам дела, врач поздно выполнила кесарево сечение, хотя для его проведения были все показания: возраст женщины, хроническая гипоксия плода в сочетании с внутриутробной инфекцией, аномалия родовой деятельности и другие.

Из-за ошибки врача ребенок погиб от «врожденной аспирационной пневмонии, обусловленной внутриутробной гипоксией и восходящим инфицированием последа и околоплодных вод».

Иск о выплате моральной компенсации пострадавшая подала на основании уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» в отношении акушера-гинеколога, которое было прекращено в связи с истечением сроков давности. Представитель больницы не стал оспаривать, что трагедия произошла из-за неправильных действий врача. Однако он попросил уменьшить сумму компенсации.

Выслушав обе стороны, суд частично удовлетворил иск женщины, потерявшей ребенка, и взыскал с клинической больницы в пользу кемеровчанки 2 млн рублей и 15 тыс рублей судебных расходов.

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