Жительница Сибири отсудила у врачей 2 млн рублей за потерю новорожденного сына

Согласно материалам дела, врач поздно выполнила кесарево сечение, хотя для его проведения были все показания: возраст женщины, хроническая гипоксия плода в сочетании с внутриутробной инфекцией, аномалия родовой деятельности и другие.
Из-за ошибки врача ребенок погиб от «врожденной аспирационной пневмонии, обусловленной внутриутробной гипоксией и восходящим инфицированием последа и околоплодных вод».
Иск о выплате моральной компенсации пострадавшая подала на основании уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» в отношении акушера-гинеколога, которое было прекращено в связи с истечением сроков давности. Представитель больницы не стал оспаривать, что трагедия произошла из-за неправильных действий врача. Однако он попросил уменьшить сумму компенсации.
Выслушав обе стороны, суд частично удовлетворил иск женщины, потерявшей ребенка, и взыскал с клинической больницы в пользу кемеровчанки 2 млн рублей и 15 тыс рублей судебных расходов.