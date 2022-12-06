Жительницу Барнаула оштрафовали за мат в родительском чате

Как сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Алтайского края, мать несовершеннолетнего ребенка резко высказалась в адрес одноклассницы дочери.
Родители обратились в суд.
«Жительница Барнаула вину признала полностью, в судебном заседании пояснила, что не сдержалась, о содеянном сожалеет», — говорится в сообщении.
Мировой судья назначил штраф в размере 3 тыс. рублей — постановление вступило в законную силу.
Ранее жительницу Барнаула оштрафовали за экстремистское видео 11-летней давности.
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