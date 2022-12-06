6 декабря
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Жительницу Барнаула оштрафовали за мат в родительском чате

Жительница Барнаула отправила нецензурную брань голосовым сообщением в общий родительский чат и получила за это штраф.

Мобильный телефон.
Мобильный телефон.
CC0

Как сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Алтайского края, мать несовершеннолетнего ребенка резко высказалась в адрес одноклассницы дочери.

Родители обратились в суд.

«Жительница Барнаула вину признала полностью, в судебном заседании пояснила, что не сдержалась, о содеянном сожалеет», — говорится в сообщении.

Мировой судья назначил штраф в размере 3 тыс. рублей — постановление вступило в законную силу.

Ранее жительницу Барнаула оштрафовали за экстремистское видео 11-летней давности.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость