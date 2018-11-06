Жителя Барнаула при покупке телефона обманули на 9 тысяч рублей

По предварительной информации, житель Барнаула нашел в интернет-магазине объявление о продаже мобильного телефона. Вскоре после оформления заказа ему позвонили сотрудники компании. Они уточнили данные о месте доставки и прислали договор с реквизитами для оплаты на электронную почту.
Потерпевший проверил данные и перевел деньги. После этого пришло подтверждение оплаты и информация о доставке товара. Однако в указанный день барнаулец так и не получил телефон. Мужчина написал обращение в компанию, но ему никто не ответил. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.
Полицейские установили, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Орловской области. Возбудили уголовное дело.