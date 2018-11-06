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6 ноября
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Жителя Барнаула при покупке телефона обманули на 9 тысяч рублей

Барнаулец хотел купить телефон в интернет-магазине, но наткнулся на мошенников. Потерпевший лишился крупной суммы, пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Ноутбук. Работа.
Ноутбук. Работа.
СС0

По предварительной информации, житель Барнаула нашел в интернет-магазине объявление о продаже мобильного телефона. Вскоре после оформления заказа ему позвонили сотрудники компании. Они уточнили данные о месте доставки и прислали договор с реквизитами для оплаты на электронную почту.

Потерпевший проверил данные и перевел деньги. После этого пришло подтверждение оплаты и информация о доставке товара. Однако в указанный день барнаулец так и не получил телефон. Мужчина написал обращение в компанию, но ему никто не ответил. Сумма ущерба составила около 9 тысяч рублей.

Полицейские установили, что номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Орловской области. Возбудили уголовное дело.

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