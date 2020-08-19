Жителю Алтая грозит до 15 лет за убийство энергетика, приехавшего на аварийный вызов

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 26 мая в селе Голышево — неизвестные напали на бригаду электромонтеров, которые выехали на осмотр линии электропередач.
Как отметили в региональном СК, конфликт между энергетиком и 23-летним сельчанином возник по незначительному поводу.
«В ходе ссоры мужчина нанес рабочему множественные удары кулаками по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — рассказали тогда в ведомстве.
Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма: потерпевший скончался на месте до прибытия скорой медпомощи.
Зампрокурора Первомайского района Евгений Гайдамакин отметил, что обвиняемого неоднократно привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.
На этот раз мужчину будут судить за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.