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Происшествия

Жителю Алтая грозит до 15 лет за убийство энергетика, приехавшего на аварийный вызов

В Алтайском крае направили в суд уголовное дело о гибели сотрудника энергосетевой компании «Россети Сибирь», сообщает региональная прокуратура.

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

Напомним, инцидент произошел поздно вечером 26 мая в селе Голышево — неизвестные напали на бригаду электромонтеров, которые выехали на осмотр линии электропередач.

Как отметили в региональном СК, конфликт между энергетиком и 23-летним сельчанином возник по незначительному поводу.

«В ходе ссоры мужчина нанес рабочему множественные удары кулаками по голове и телу. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия», — рассказали тогда в ведомстве.

Причина смерти — закрытая черепно-мозговая травма: потерпевший скончался на месте до прибытия скорой медпомощи.

Зампрокурора Первомайского района Евгений Гайдамакин отметил, что обвиняемого неоднократно привлекали к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью.

На этот раз мужчину будут судить за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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