Журналистку Дарью Асламову отпустили после задержания в Косово

Спецкора «Комсомольской Правды» Дарью Асламову отпустили после задержания в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на слова журналистки.

По ее словам, задержавшие ее косовские правоохранители утверждали, что корреспондента планируется обменять на кого-либо из осужденных в России американцев либо выдать Украине.

Однако в ночь на 7 августа сотруднице российского издания объявили, что ее больше никто не удерживает. После этого Асламова самостоятельно добралась до границы с Сербией на автобусе.

Напомним, о задержании журналистки «Комсомолки» в социальных сетях сообщил глава МВД непризнанного Косово Джеляль Швецла. Не приводя никаких доказательств, он обвинил Дарью Асламову в шпионаже. При этом в издании утверждают, что сотрудница работала над созданием специального репортажа о сербско-косовском конфликте.