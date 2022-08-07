8 августа
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Происшествия

Журналистку Дарью Асламову отпустили после задержания в Косово

Спецкора «Комсомольской Правды» Дарью Асламову отпустили после задержания в самопровозглашенном Косово. Об этом сообщает сайт KP.RU со ссылкой на слова журналистки.

Дарья Асламова
Дарья Асламова
Кадр видео

По ее словам, задержавшие ее косовские правоохранители утверждали, что корреспондента планируется обменять на кого-либо из осужденных в России американцев либо выдать Украине.

Однако в ночь на 7 августа сотруднице российского издания объявили, что ее больше никто не удерживает. После этого Асламова самостоятельно добралась до границы с Сербией на автобусе.

Напомним, о задержании журналистки «Комсомолки» в социальных сетях сообщил глава МВД непризнанного Косово Джеляль Швецла. Не приводя никаких доказательств, он обвинил Дарью Асламову в шпионаже. При этом в издании утверждают, что сотрудница работала над созданием специального репортажа о сербско-косовском конфликте.

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