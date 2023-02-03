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Происшествия

Знак пешеходного перехода упал женщине на голову

В Новосибирске знак пешеходного перехода упал женщине на голову в тот момент, когда она остановилась на светофоре, чтобы перейти дорогу, пишет НГС.

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
Altapress.ru.

По словам пострадавшей, знак упал плашмя — как лопата. После случившегося женщина обратилась в медучреждение. Медики наложили два шва.

Пострадавшая рассказала, что знак упал ей на голову после того, как какая-то девочка поскользнулась и ухватилась за конструкцию, чтобы не упасть. После этого знак и «спланировал» прямо на голову женщине.

В администрации Новосибирска рассказали, что знак установлен по ГОСТу, его самовольное падение — невозможно.

Ранее барнаульцы повесили на дороге «кирпич», чтобы не пускать чужих во двор.

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