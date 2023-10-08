Зона бедствия: более двух тысяч человек погибли после разрушительного афганского землетрясения

Число жертв после землетрясения и афтершоков в Афганистане увеличилось до 2 тыс. человек, пишет Reuters .

На дынный момент известно, что погибли 2053 человека. Пострадало около 10 тыс. человек, разрушены около 1329 домов, указывает Lenta.ru.

Несколько деревень полностью разрушены.

Ранее сообщалось о 500 погибших. Накануне в Афганистана произошли землетрясения магнитудой 6,4.

В зоне бедствия отключена телефонная связь. Власти обратились к богатым соотечествинникам с просьбой о помощи.

В 2022 году жертвами землетрясения в провинции Пактика в Афганистане стали 1,5 тыс. человек, еще около 2 тыс. пострадали.

В октябре 2015 года В октябре в Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

Ранее мощное афганское землетрясение ощутили жители восьми стран — Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.