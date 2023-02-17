17 февраля
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Происшествия

Зона бедствия: обрушилось несколько зданий из-за нового ощутимого землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Турции, сообщает РИА Новости.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Очаг находился в Средиземном море на глубине 9 километров в нескольких километрах от берега.

Местные жители ощутили подземные толчки. Также обрушилось несколько зданий, поврежденных после землетрясений 6 февраля. О пострадавших не сообщается.

Ранее сообщалось, что сейсмическая активность в Турции начала спадать. Но афтершоки после мощных землетрясений могут продолжаться еще несколько лет.

Самыми сильными за столетие признали землетрясения в Турции и Сирии.

У ВОЗ неутешительные прогнозы, по которым в ближайшее время число жертв увеличится как минимум в два раза — когда эксперты получат более точную оценку масштабов этого кризиса.

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