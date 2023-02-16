Угроза цунами, затопления, сейсмособытия в мире: как они связаны с турецким землетрясением. Съемка разрушений из космоса

Турецкое землетрясение началось 6 февраля в 01:17 (время UTS) на Восточно-Анатолийском разломе с сильнейшего толчка магнитудой 7,8.

За ним последовала серия афтершоков, сильнейший из которых имел магнитуду 6,7. Через 9 часов после первого толчка в зоне субширотных разломов произошло второе сильнейшее землетрясение, говорится в статье, опубликованной в на сайте издания «Наука в Сибири».

Сейчас сейсмическая активность начинает спадать. Но афтершоки после этих землетрясений могут продолжаться еще несколько лет.

Угроза

Многих интересует — являются ли случившееся после турецкого землетрясение в Грузии, угрозой цунами в Средиземном море и затопления в Греции и Италии последствиями разрушительного землетрясения?

При угрозе цунами на юге страны приостановили движение на железной дороге. Жителям рекомендовали не приближаться к прибрежной зоне до отбоя тревоги.

По словам геологов, землетрясения в Грузии могут быть отголоском турецких событий, а затопления в Греции и Италии связаны с аномальным количеством осадков. Между тем не вызвали турецкие землетрясения и цунами. Хотя среди жителей прибрежных населенных пунктов была паника.

Дело в том, что цунами порождаются резкими вертикальными смещениями дна.

Турецкие землетрясения были локализованы на суше, а не в акватории. Потому цунами и не накрыло жителей Италии.

«То, что после землетрясений часть прибрежных районов турецкого города Искандерун была погружена под воду Средиземного моря, по-видимому, вызвано смещениями при этих землетрясениях (населенный пункт находится в пределах той же разломной системы)», — говорит директор ИЗК СО РАН член-корреспондент РАН Дмитрий Петрович Гладкочуб.

Между тем на территории России есть районы с высокой сейсмической активностью — это регионы Северного Кавказа, Прибайкалья и Дальнего Востока.

Сейсмоактивность наблюдается и в Республике Алтай — это связано с горообразованием. Сейсмоактивность наблюдают в этом регионе на протяжении 20 лет. Процессы продолжаются последние 5−10 млн лет.

Проснулся вулкан

Между тем на Гавайях проснулся вулкан Килауэа, пишет Газета.Ru. При этом в южной части острова зафиксировано землетрясение магнитудой 4,8. Лава излилась из кратера вулкана.

Килауэа является одним из самых активных действующих вулканов на планете. Он находится на высоте 1243 метров над уровнем моря.

Связана ли начавшаяся активность вулкана с турецкими землетрясениями — пока не сообщается.

Ранее о сдвиге тектонической плиты и мощных землетрясениях в будущем рассказал ученый. Между тем не обрушился ни один дом в городе рядом с эпицентром землетрясения в Турции.