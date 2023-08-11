Зона бедствия: жертвами стихии на Гавайях стали 53 человека. Видео

По меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаров на Гавайях, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные власти.

По мнению губернатора штата, число жертв увеличится.

Из зоны бедствия планируется вывезти более 14 тыс. человек.

На гавайских островах уже несколько дней бушуют мощные лесные пожары.

Помимо жары быстрому распространению пламени помогает сильный ветер от урагана «Дора».

Популярному среди туристов городу Лахайна досталось больше всего. Большинство зданий выжжены и разрушены. Кругом сплошное пепелище.

Жители и туристы бросались в океан, спасаясь от огня. Их из воды доставали сотрудники береговой охраны США.

Из-за пожаров тысячи людей остались без электричества и связи. Люди не могут дозвониться в экстренные службы. На нескольких островах такая же ситуация.