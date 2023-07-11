Звездному сыну Ефремова провели трепанацию черепа

Источник издания сообщил, что у Ефремова обнаружили уплотнение на голове на месте ушиба - в лобной доле головного мозга. В черепе начала скапливаться излишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода.

Медикам пришлось сделать трепанацию. Они поставили проточно-промывную систему для очистки раны.

Ранее сыну Ефремова удалили часть костей таза после падения с третьего этажа.

Напоминаем, что Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа в начале июня. Сам актер объяснил падение случайностью. Он добавил, что в тот день ждал возвращения жены с дочерью и делал уборку