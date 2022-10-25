25 октября
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Происшествия

Звонарь церкви убил больную жену

Полицейские задержали звонаря церкви за убийство 49-летней супруги, пишет MK.RU.

Насилие.
Насилие.
CCO

ЧП произошло в Жуковском.

Труп женщины обнаружили в квартире.

После экспертизы выяснилось, что женщина скончалась от гнойно-воспалительного процесса после перелома ребер и грудины, указывает Lenta.ru. Полицейские допросили мужа женщины, он признался, что часто бил супругу из-за болезни. Она страдала деменцией.

Также он рассказал, что в роковую ночь он сильно надавил на грудь женщины. После чего ей стало хуже, спустя несколько дней она умерла.

Выяснилось, что служитель церкви — звонарь — психически болен.

Ведется разбирательство.

Ранее пьяный сибиряк зарезал свою малолетнюю дочку и бывшую жену.

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