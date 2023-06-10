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Происшествия

Звуки, похожие на взрывы, напугали жителей алтайского города

Громкие хлопки испугали бийчан утром 9 июня, сообщает "Бийский рабочий".

Теплое закатное небо и снежная туча.
Теплое закатное небо и снежная туча.
Михаил Хаустов

Жители Бийска услышали серию громких звуков, которые были похожи на взрывы. В соцсетях начали писать, что в городе "что-то бахнуло", но все оказалось гораздо проще.

В единой дежурно-диспетчерской службе управления ГОЧС Бийска рассказали, что оборонщики проводили плановые мероприятия. Они утилизировали отходы продукции.

Как пишет источник, подобные хлопки в некоторых районах города слышат часто, но на этот раз звук дошел до Зеленого Клина, Мочища и даже Заречья. Поэтому многие испугались.

Ранее всех жителей Рязани напугал звук взрыва.

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