Звуки, похожие на взрывы, напугали жителей алтайского города

Жители Бийска услышали серию громких звуков, которые были похожи на взрывы. В соцсетях начали писать, что в городе "что-то бахнуло", но все оказалось гораздо проще.

В единой дежурно-диспетчерской службе управления ГОЧС Бийска рассказали, что оборонщики проводили плановые мероприятия. Они утилизировали отходы продукции.

Как пишет источник, подобные хлопки в некоторых районах города слышат часто, но на этот раз звук дошел до Зеленого Клина, Мочища и даже Заречья. Поэтому многие испугались.

Ранее всех жителей Рязани напугал звук взрыва.