Активисты снова отправили Алтайохранкультуру под прицел прокуратуры

Правозащитники организации «Гражданский патруль» и историк-краевед Данил Дегтярев обследовали исторические постройки ну ул. Анатолия в Барнауле и решили обратиться в прокуратуру.

Активисты осмотрели семь исторических построек в старом центре. Два объекта оказались практически уничтожены, сообщили в организации. Речь идет о зданиях первой в Сибири метеостанции и бывшей Зайчанской школы Общества попечения о начальном образовании.

Особое беспокойство у краеведов вызвал бывший жилой дом по ул. Анатолия, 156а.

«После 2010 года была начата его реставрация, но работы не завершены до сих пор. Фактически оригинальный памятник утрачен. Сруб вообще похож на новый. Здесь, я думаю, нужна проверка прокуратуры», — рассказал руководитель местного отделения «Гражданского патруля» Игорь Берг.

По всем этим фактам правозащитники обратились в краевое надзорное ведомство.

В обращении они требуют провести прокурорскую проверку по факту «ненадлежащего контроля должностными лицами управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края за надлежащим содержанием объектов культурного наследия».

Активисты проверили исторические памятники в Барнауле. «Гражданский патруль»

Также активисты планируют еще один рейд по оставшимся объектам. Затем они перейдут к памятникам архитектуры советской эпохи на пр. Ленина.

Нарушения они обещают фотографировать и передавать в надзорные органы.

Это уже не первое обращение активистов в прокуратуру по поводу тему сохранения исторического наследия края. Ранее в Барнауле проводили митинг, на котором главу Алтайохранкультуры требовали отправить в отставку. На это чиновники посоветовали общественникам заняться делом и углубиться в проблему.