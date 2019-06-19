19 июня в Барнауле на площади Свободы состоялся митинг в защиту исторических памятников. В нем участвовало около 40 активистов. Лозунгом протестующих стала фраза: «Нет — разрушению памятников истории и культуры».

Барнаульцы критически оценили работу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края и потребовали отставки врио начальника ведомства — Александра Урбаха.

Основным спикером на митинге выступил краевед и историк Данил Дегтярев. Он подчеркнул, что ситуация со сносом памятников культуры приобретает угрожающий характер.

Данил Дегтярев,

краевед , историк:

В Барнауле четыре тысячи архитектурных памятников. Нам намекают на то, что их стало слишком много. Значительно ускорился снос объектов культурного наследия. И за год ситуация не изменилась в лучшую сторону. Многие памятники убирают из реестра. Знаете, сейчас в почете тема Великой Отечественной войны. Ветераны — в почете. Но! Почему-то одни мемориалы включены в реестр, другие — нет.

Многое на митинге было сказано и о снесенной усадьбе купца Михайлова, на месте которой будет построено здание прокуратуры. При этом организаторы заверили: они решают проблемы любых исторических построек.

Игорь Берг,

глава регионального отделения «Гражданский патруль»:

У кого есть что — сообщайте! Мы есть в социальных сетях. Пишите комментарии в группы во «ВКонтакте». «Urban history» — группа Данила Дегтярева, моя — «Изнанка Барнаула». Пишите, а мы постараемся помочь.

Митинг в защиту исторических памятников Барнаула. Алиса Батурина

Некоторые участники акции также просили слово. Altapress.ru попросил комментарий у одного из присутствующих горожан.

Дмитрий,

участник акции:

У нас ведь в центральной части города сделали замечательный «Арбат» — улицу Мало-Тобольскую. Думаю, это больше для туристов, для развития туристического кластера. И вот как раз в центре Барнаула сконцентрированы памятники архитектуры. Именно потому для привлечения туристов было бы эффективнее сохранять и восстанавливать исторические постройки. Не так много архитектурных памятников в Барнауле! Не так много, как в Петербурге! Но что уж греха таить — и там их сносят.

Митинг в защиту исторических памятников Барнаула. Алиса Батурина

Участники митинга составили коллективную резолюцию с требованиями: отставить начальника Алтайохракультуры Александра Урбаха и обеспечить налоговыми льготами добросовестных владельцев объектов культурного наследия. Документ планируют передать губернатору Алтайского края Виктору Томенко и председателю АКЗС Александру Романенко.

Анастасия Бичакова