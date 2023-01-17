«Аквариум» в сердце Барнаула. На градсовете покажут проект стеклянного центра, который запретят закрывать рекламой

Девелопер «Мой дом» представит на градостроительном совете проект восьмиэтажного бизнес-центра О2 на ул. Партизанская, 70−74. Ранее застройщик уже обсуждал его на встрече с депутатами и активистами.

Здание с эксплуатируемой кровлей, по описанию проектировщика, должен напоминать горожанам аквариум. Стекло будет прозрачным, а, значит, легко покажет жизнь офиса. Тем более, что управляющая компания станет следить за тем, чтобы фасад не закрывали от любопытных глаз рекламой.

Архитектор Ермек Кулмухамедов рассказывал, что многофункциональный центр планируют строить по технологии сухой сборки. Здание соберут, как конструктор, из компонентов, заранее приготовленных на заводе.

Собственная управляющая компания «Моего дома» помимо обычных функция будет заниматься доставкой еды, заказом такси и бухгалтерским сервисом. А также может подбирать арендаторов для приобретенных инвесторами помещений, рассказывала директор по продажам застройщика Татьяна Кислова.

Вот как сейчас выглядит будущая строительная площадка.

Партизанская , 70−74. Дмитрий Лямзин. Партизанская , 70−74. Дмитрий Лямзин. Партизанская , 70−76. Дмитрий Лямзин.

Управляющий Изумрудным парком Владислав Вакаев, который участвовал в обсуждении, отмечал, что ул. Партизанская могла бы стать барнаульским «Сити». То есть единым деловым центром города, а проект — положить этому начало.

Известно, что «Мой дом» с 2014 года построил в Барнауле два ЖК: «Модный дом» на ул. Гулькина, 41 и «Новый квартал» на ул. Челюскинцев, 80в.

Также к сдаче готовится торгово-офисный центр «Капитал» на ул. Челюскинцев, 82 — как ответили altapress.ru в офисе продаж, на следующую неделю назначена комиссия.

Помимо О2 «Мой дом» готовит еще один проект — микрорайон «Вышка» из пяти девятиэтажных домов на 250 квартир. Его планируют построить рядом с ЖК «Змеиногорский» и «Барнаульский лес».