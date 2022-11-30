Барнаульский «Сити». Владислав Вакаев рассказал, куда сдвигается деловой центр города

Управляющий «Изумрудным парком» Владислав Вакаев рассказал, как еще 10 лет назад слышал тезис от архитекторов, что деловой центр Барнаула смещается. Сейчас он в этом убедился. Своими соображениями Вакаев поделился на встрече с застройщиком «Мой дом».

«Мы привыкли считать, что деловой центр находится где-то в радиусе 500 метров от Правительства, — говорит Владислав Вакаев. — Но на самом деле он ушел на улицу Партизанскую. К сожалению, не все это поняли: и чиновники, и застройщики. На улице до сих пор появляются жилые дома. Я и сам жил там и сейчас не уверен, что теперь это удобно».

Как отмечает управляющий, на улице наряду с жилыми домами сконцентрированы административные объекты: налоговая, ТРК «Сити-Центр», возводится прокуратура, планируют построить офисный центр О2 на Партизанской, 74.

По его мнению, деловой центр может простираться от пр. Ленина вплоть до ул. Ядринцева.

Владислав Вакаев,

управляющий «Изумрудным парком»: