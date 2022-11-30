30 ноября
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Жизнь

Барнаульский «Сити». Владислав Вакаев рассказал, куда сдвигается деловой центр города

Управляющий «Изумрудным парком» Владислав Вакаев рассказал, как еще 10 лет назад слышал тезис от архитекторов, что деловой центр Барнаула смещается. Сейчас он в этом убедился. Своими соображениями Вакаев поделился на встрече с застройщиком «Мой дом».

Владислав Вакаев
Владислав Вакаев
altapress.ru

«Мы привыкли считать, что деловой центр находится где-то в радиусе 500 метров от Правительства, — говорит Владислав Вакаев. — Но на самом деле он ушел на улицу Партизанскую. К сожалению, не все это поняли: и чиновники, и застройщики. На улице до сих пор появляются жилые дома. Я и сам жил там и сейчас не уверен, что теперь это удобно».

Как отмечает управляющий, на улице наряду с жилыми домами сконцентрированы административные объекты: налоговая, ТРК «Сити-Центр», возводится прокуратура, планируют построить офисный центр О2 на Партизанской, 74.

По его мнению, деловой центр может простираться от пр. Ленина вплоть до ул. Ядринцева.

Владислав Вакаев,
управляющий «Изумрудным парком»:

Партизанская — интересная точка, нужно было изначально тянуть административные и офисные здания. В идеале на этой улице мог бы получится барнаульский «Сити». Звучит красиво, помпезно.

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