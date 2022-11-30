Барнаульский «Сити». Владислав Вакаев рассказал, куда сдвигается деловой центр города

«Мы привыкли считать, что деловой центр находится где-то в радиусе 500 метров от Правительства, — говорит Владислав Вакаев. — Но на самом деле он ушел на улицу Партизанскую. К сожалению, не все это поняли: и чиновники, и застройщики. На улице до сих пор появляются жилые дома. Я и сам жил там и сейчас не уверен, что теперь это удобно».
Как отмечает управляющий, на улице наряду с жилыми домами сконцентрированы административные объекты: налоговая, ТРК «Сити-Центр», возводится прокуратура, планируют построить офисный центр О2 на Партизанской, 74.
По его мнению, деловой центр может простираться от пр. Ленина вплоть до ул. Ядринцева.
Владислав Вакаев,
управляющий «Изумрудным парком»:
Партизанская — интересная точка, нужно было изначально тянуть административные и офисные здания. В идеале на этой улице мог бы получится барнаульский «Сити». Звучит красиво, помпезно.