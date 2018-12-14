«Алгоритм» выиграл самый большой участок под комплексную застройку жилья в Барнауле

Барнаульская компания «Алгоритм» победила в аукционе на строительство жилья за ТРЦ «Арена»: 86 га федеральной земли разыгрывали на сайте «Дом.РФ». В течение года арендатор должен разработать проект размещения домов, социальных объектов и дорог.

В аукционе участвовали три барнаульских застройщика: «Адалин-Строй», «Алгоритм» и «Союз». Стартовая цена лота составляла 113 млн рублей. При шаге в 1,5 млн рублей победителем стал «Алгоритм», который заплатил 236 млн, сообщают источники altapress.ru.

Территория будущего строительства равна по площади примерно четырем кварталам «Дружный» или 2033. Участок расположен вдоль Павловского тракта и улицы Просторной за ТРЦ «Арена» и гипермаркетом «Леруа Мерлен». По условиям аукциона, там можно разместить от 200 тыс кв. м жилья. На освоение 86 га дается до 12 лет.

Сумма, которую «Алгоритм» заплатит за 86 га, невысокая. Она сопоставима со стоимостью участка площадью 9 га вдоль Павловского тракта за «старой» «Лентой», который летом 2018 года приобрел ИСК «Союз».

Однако инвестору придется взять на себя подготовку участка к застройке и собственно возведение домов, а также присоединиться к решению транспортной проблемы города — это одна из угроз для новостроек, расположенных на окраине Барнаула. Теоретически решение заложено в проекте генплана Барнаула. Однако для его практической реализации придется искать финансирование.

Топ-менеджеры компании «Алгоритм» пока воздерживаются от подробных комментариев по поводу победы в аукционе и планов на развитие территории за «Ареной». Директор СЗ ИСК «Алгоритм» Ксения Белоусова отметила только, что после кропотливой и сложной работы с точечными проектами строительство микрорайонов — всегда приятный процесс.

«Здесь мы можем создать полноценную, гармоничную инфраструктуру, комфортного городское пространство и это здорово», — сказала altapress.ru Ксения Белоусова.

Таким образом, компания Александр Тайчер сейчас владеет самым большим участком под комплексное строительство жилья в Барнауле. Не исключено, что отдельные участки она передаст на субподряд партнерам.

В этом году «Алгоритм» сдал последний дом в квартале «Балтийская крепость». С этого проекта компания стартовала на рынке Алтайского края в 2014 году. Параллельно с этим проектом компания копила земельные участки под точечное строительство. Сейчас «Алгоритм» возводит ЖК «Титан» на ул. Малахова и «Джаз» на ул. Молодежной.