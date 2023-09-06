Altapress.ru разобрался, снесут Новый рынок или нет

В будущем в Барнауле могут снести здание Нового рынка вместе со всеми киосками, чтобы застроить освободившееся место современными ЖК — такая информация появилась в СМИ в конце августа. Сенсационную новость даже успел прокомментировать депутат. Но не директор самого рынка. Altapress.ru обратился к Марине Прокудиной, которая долго ждала звонка журналистов.

Так сносят или нет

Первый делом собеседница ответила на вопрос прямо: информация о сносе Нового (или Юбилейного) рынка не соответствует действительности.

«Мы работаем в этом направлении (бизнесе, а не сносе. - Прим. ред.) не первый год и не собираемся закрывать рынок и продавать его, в том числе и под застройку», - сказала она.

Директор подчеркнула, что никто и ни с какими предложениями о покупке объекта к ней не обращался.

Откуда пошли слухи

О том, что Юбилейный рынок «уйдет», 17 августа вскользь упомянул архитектор Михаил Шмидт. Он презентовал на градостроительном совете двухуровневый подземный паркинг, который должны построить в том же квартале, на Рыночном проезде, 8.

Парковка со сквером на Новом рынке. Проектная документация.

«Была проработана более перспективная схема. Потому что понятно, что участок будет развиваться, осмысливаться, и уже на сегодняшний день какие-то перспективы понятны - что Новый рынок со временем уйдет, и на этом месте, вероятно, появится некая жилая застройка», - сказал на заседании архитектор.

Таким предположением с осторожными вводными словами он, возможно, пытался убедить экспертов, что в будущем часть территории над парковкой можно занять двухэтажным магазином. Но, кажется, даже не предполагал какой эффект вызовут его слова.

Отметим, что на существующем проекте планировки квартала, который представлял на заседании Шмидт, Новый рынок стоит на месте.

Эффект разорвавшейся бомбы

Согласно источникам altapress.ru, руководству рынка пришлось успокаивать сотрудников: терять место им не придется.

Тем временем за судьбу уже «обреченного» Юбилейного развернулась битва. Первыми на амбразуру с ценными комментариями пошли политики.

Арбузы на Новом рынке. Дарья Беркетова

Депутат АКЗС и лидер реготделения ЛДПР Сергей Булаев рассказал «Атмосфере», что категорически против сноса и призвал мэрию помешать исчезновению здания.

«В летние месяцы на рынке можно купить местные, а не привозные овощи, ягоды, яблоки, зелень. Пенсионеры (и не только) покупают там себе недорогую одежду и обувь», - приводит цитату Булаева информационное агентство.

Также Булаев рассказал, что сам с удовольствием ездит на Новый рынок за продуктами. Однако агентство не уточнило, какие помидоры покупает непосредственно директор рынка.

«Не знаю, с каким умыслом распространяют слухи. За рынком убрали два старых дома, землю готовят под застройку, возможно, имели в виду эту территорию, - предполагает Марина Прокудина. - Наверное, просто неправильно поняли тех людей, которые и сами неправильно выразились».

Она добавила, что слух раскрутился до того, что здание якобы уже продали.

Новый рынок. "Дикая" торговля. Анна Зайкова.

Что построят вокруг Нового рынка

В квартале, ограниченном пр. Ленина, пр. Калинина, ул. Профинтерна и Пионеров, компания «Селф» планировала возвести дома в 10 и 25 этажей. Первый будет на ул. Пионеров, второй — рядом с ЖК «Маяковский».

Как мы уже упомянули, на Рыночном проезде, 8, через дорогу от жилого четырехэтажного дома, построят двухуровневую подземную парковку с открытым хранением и кладовыми. Сверху разобьют сквер.

Проезд находится в собственности жилого дома на Рыночном проезде, 9. Однако это не проблема: по словам архитектора проекта Михаила Шмидта, жильцы согласились на наложение сервитута (ограничение прав пользования).

Только есть нюанс: в перспективе собственник, бизнесмен Сергей Кулешов, планирует разместить вместо части парковки магазин с двумя подземными этажами. Остальная же территория станет открытой наземной парковкой, обеспечивающей нужды этого магазина. От такого решения члены градсовета не в восторге.

Они указали, что для изменения проекта планировки, необходимого для строительства здания, придется проводить общественные обсуждения. А магазин вместо сквера с парковками жильцы могут и не одобрить.

Транспортные трудности

На строительство парковки (если она таковой и останется) директор Нового рынка смотрит позитивно.

«Мы понимаем, что она будет, скорее всего, для жителей домов, которые сегодня остались без парковок. Конечно, им будет проще, такое строительство нужно. Жалко лишь, что дорога не сохранилась — от нас тут ничего не зависит», - сказала Марина Прокудина.

Первые большие пробки в Барнауле после закрытия моста на Новом рынке. Май 2022 года. Анна Зайкова.

Она объяснила, что подъездных путей к зданию рынка осталось очень мало.

«От Рыночного проезда дороги нет. Остался один путь между рынком и магазином «Аяс» (Пионеров, 13а. - Прим. ред.), о котором забыли все городские службы, к сожалению», - отметила собеседница.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день единственное, что остро усугубляет дорожную ситуацию в квартале, — светофор на пр. Калинина.

«Мало горит, у людей не получается быстро выскочить на проспект. Выходит небольшой затор на ул. Пионеров. Но это временно: скоро откроют мост», - заключила Марина Прокудина.

Что ранее хотели сделать с Новым рынком

В последний раз слухи об исчезновении здания появлялись в 2012 году. В то время муниципалитет безрезультатно пытался продать его частным рукам.

Новый рынок. Анна Зайкова

«У одной барнаульской строительной компании действительно есть идея «в районе» Нового рынка построить большой торгово-развлекательный центр с несколькими кинозалами, — писал тогда еженедельник «Аргументы и факты». — Но более чем об идее, даже и выраженной в виде предложения городской администрации, пока говорить не приходится».

Издание, вероятно, предположило, что речь идет непосредственно о рынке, поэтому сразу подчеркнуло, что идея не может воплотиться из-за того, что здание с прилегающим участком на тот момент не приватизировали.

В итоге Новый рынок с территорией и оргтехникой все-таки купили летом 2013 года. А позже, в 2016 году, напротив рынка все же построили большой торговый центр с кинозалами – «Пионер». И идея отпала сама собой.