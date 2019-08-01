Алтайимущество не собирается выкупать бывший офис «СтройГАЗа» в центре Барнаула

Треть здания на пр. Комсомольском конкурсный управляющий обанкротившегося «СтройГАЗа» выставил на торги в июле. Продается 31/100 доля здания. Начальная цена 83,2 млн рублей. Торги состоятся 5 августа.
Телеграм-канал Неляпунов сообщал, со ссылкой на свои источники, что выкупить помещения готово правительство Алтайского края, чтобы разместить там часть краевых ведомств.
Сегодня в этом здании уже размещается минэкономразвития региона, Счетная палата, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, управление инновационного развития и кластерной политики и Алтайский центр кластерного развития. Из федеральных ведомств — налоговая служба.
Однако в Алтайимуществе altapress.ru сообщили, что никаких поручений о покупке данного объекта у них на исполнении нет. Равно как и о приобретении в собственность региона других объектов.
В управлении имущественных отношений пояснили, что дефицита помещений для размещения краевых структур «как такового нет». Некоторые региональные ведомства размещаются на площадях, которые находятся в федеральной или муниципальной собственности, и наоборот.
«В основном это связано с передачей полномочий с федерального или муниципального уровня. В таких случаях при наличии юридической возможности идет обмен помещениями», — говорится в ответе Алтайимущества altapress.ru.
Что еще продает «СтройГАЗ»?
5 августа также пройдут торги по продаже еще нескольких объектов разорившейся строительной компании в центре Барнаула:
- небольшого здания по адресу пр. Красноармейский, 52а,
- ветхого жилого дома (134 кв. метра) и расположенных тут же трех участков.
Начальная цена недвижимости — 86,6 млн рублей.
Что случилось со «СтройГАЗом»?
Компания «СтройГАЗ» была одной их крупнейших компаний на строительном рынке края, в том числе выполняла госконтракты. Признана банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов включено более 2 млрд рублей.