Алтайимущество не собирается выкупать бывший офис «СтройГАЗа» в центре Барнаула

Управлению имущественных отношений региона не давали поручения приобретать в собственность края помещения бывшего офиса компании «СтройГАЗ», расположенного в Барнауле на пр. Комсомольском, 118, сообщили altapress.ru в ведомстве. Ранее в соцсетях сообщалось, что правительство может приобрести этот актив для собственных нужд.

Треть здания на пр. Комсомольском конкурсный управляющий обанкротившегося «СтройГАЗа» выставил на торги в июле. Продается 31/100 доля здания. Начальная цена 83,2 млн рублей. Торги состоятся 5 августа.

Телеграм-канал Неляпунов сообщал, со ссылкой на свои источники, что выкупить помещения готово правительство Алтайского края, чтобы разместить там часть краевых ведомств.

Сегодня в этом здании уже размещается минэкономразвития региона, Счетная палата, Алтайский центр государственно-частного партнерства и привлечения инвестиций, управление инновационного развития и кластерной политики и Алтайский центр кластерного развития. Из федеральных ведомств — налоговая служба.

Однако в Алтайимуществе altapress.ru сообщили, что никаких поручений о покупке данного объекта у них на исполнении нет. Равно как и о приобретении в собственность региона других объектов.

В управлении имущественных отношений пояснили, что дефицита помещений для размещения краевых структур «как такового нет». Некоторые региональные ведомства размещаются на площадях, которые находятся в федеральной или муниципальной собственности, и наоборот.

«В основном это связано с передачей полномочий с федерального или муниципального уровня. В таких случаях при наличии юридической возможности идет обмен помещениями», — говорится в ответе Алтайимущества altapress.ru.

Здание «СтройГАЗа». avatars.mds.yandex.net

Что еще продает «СтройГАЗ»?

5 августа также пройдут торги по продаже еще нескольких объектов разорившейся строительной компании в центре Барнаула:

небольшого здания по адресу пр. Красноармейский , 52а,

52а, ветхого жилого дома ( 134 кв. метра) и расположенных тут же трех участков.

Начальная цена недвижимости — 86,6 млн рублей.

Что случилось со «СтройГАЗом»?

Компания «СтройГАЗ» была одной их крупнейших компаний на строительном рынке края, в том числе выполняла госконтракты. Признана банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов включено более 2 млрд рублей.