Офис разорившейся строительной компании из Барнаула выставили на продажу

Что не продано
В здании на Комсомольском, 118 находится министерство экономического развития Алтайского края, а несколько лет назад квартировало еще и управление ФНС. Здесь же много лет был офис «СтройГАЗа», признанного банкротом.
Но разорившейся строительной компании принадлежит не все здание, а только доля: 31/100 — то есть почти треть. Эта доля вместе с правом аренды участка под зданием и выставлены на аукцион 1 июля, заявки принимают до 5 августа. Начальная цена 83,2 млн рублей.
Это имущество уже выставляли на торги, однако заявок на них никто так и не подал.
Между тем 5 августа также пройдут торги по продаже нескольких объектов недвижимости в центральной части Барнаула: небольшого здания по адресу пр. Красноармейский, 52а, жилого дом (134 кв. метра) и расположенных тут же трех участков. Начальная цена недвижимости — 86,6 млн рублей.
Что продано
Имущество некогда крупной строительной компании выставляется на торги достаточно давно, и кое-что находит покупателей.
Так, в сентябре 2018 года Александр Григорьев (в прошлом предприниматель) купил лыжную базу «СтройГАЗа». За здание и почти 2 га земли он заплатил 33,3 млн рублей. В январе 2019 года жительница Рубцовска Наталья Борисова купила одноэтажное здание на ул. Партизанская, д. 103 и участок на ул. Пролетарская, д. 104-а, тоже принадлежавшие"СтройГАЗу".
Куплено и административное здание с пристроенными мастерской и гаражом общей площадью 2 612,4 кв. метра, расположенное в Барнауле на ул. Попова, 7. Покупателем стал Рашад Омар Оглы Кашлаев (гражданин России), который заплатил за него23,5 млн рублей. В июне 2019-го с ним заключен договор купли-продажи, сообщает федеральный реестр сведений о банкротстве.
Что случилось со «СтройГАЗом»
Строительно-проектно-промышленное открытое акционерное общество «СтройГАЗ» было одной их крупнейших компаний на строительном рынке края. Признана банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов включено более 2,29 млрд рублей.