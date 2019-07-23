Офис разорившейся строительной компании из Барнаула выставили на продажу

Конкурсный управляющий обанкротившейся строительной компании «СтройГАЗ» выставил на торги несколько объектов недвижимости, включая бывший офис компании — хорошо известное много барнаульцам здание на пр. Комсомольском, 118. Это не первые торги недвижимостью «СтройГАЗа», но офис до сих пор продать не удавалось. Между тем, другие объекты потихоньку находят собственников.

Что не продано

В здании на Комсомольском, 118 находится министерство экономического развития Алтайского края, а несколько лет назад квартировало еще и управление ФНС. Здесь же много лет был офис «СтройГАЗа», признанного банкротом.

Но разорившейся строительной компании принадлежит не все здание, а только доля: 31/100 — то есть почти треть. Эта доля вместе с правом аренды участка под зданием и выставлены на аукцион 1 июля, заявки принимают до 5 августа. Начальная цена 83,2 млн рублей.

Это имущество уже выставляли на торги, однако заявок на них никто так и не подал.

Между тем 5 августа также пройдут торги по продаже нескольких объектов недвижимости в центральной части Барнаула: небольшого здания по адресу пр. Красноармейский, 52а, жилого дом (134 кв. метра) и расположенных тут же трех участков. Начальная цена недвижимости — 86,6 млн рублей.

Здание «СтройГАЗа». avatars.mds.yandex.net

Что продано

Имущество некогда крупной строительной компании выставляется на торги достаточно давно, и кое-что находит покупателей.

Так, в сентябре 2018 года Александр Григорьев (в прошлом предприниматель) купил лыжную базу «СтройГАЗа». За здание и почти 2 га земли он заплатил 33,3 млн рублей. В январе 2019 года жительница Рубцовска Наталья Борисова купила одноэтажное здание на ул. Партизанская, д. 103 и участок на ул. Пролетарская, д. 104-а, тоже принадлежавшие"СтройГАЗу".

Куплено и административное здание с пристроенными мастерской и гаражом общей площадью 2 612,4 кв. метра, расположенное в Барнауле на ул. Попова, 7. Покупателем стал Рашад Омар Оглы Кашлаев (гражданин России), который заплатил за него23,5 млн рублей. В июне 2019-го с ним заключен договор купли-продажи, сообщает федеральный реестр сведений о банкротстве.

Что случилось со «СтройГАЗом»

Строительно-проектно-промышленное открытое акционерное общество «СтройГАЗ» было одной их крупнейших компаний на строительном рынке края. Признана банкротом в 2018 году. В реестр требований кредиторов включено более 2,29 млрд рублей.