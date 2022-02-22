Алтайские депутаты выступили против застройки барнаульского парка Ленина

В ближайшее перспективе никакой застройки в барнаульском парке Ленина не будет. Об этом на совещании в АКЗС заявил председатель комитета краевого парламента по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов.

Комитет ставит перед собой цель сохранить зеленые зоны в краевой столице.

«Именно поэтому мы в прошлом созыве приняли закон о компенсационном озеленении, по которому высадка деревьев взамен вырубленных производится в том же микрорайоне в двойном размере», — сказал Серов.

Парк имени Ленина находится рядом с зоопарком «Лесная сказка». По словам депутата АКЗС, директора «Лесной сказки» Сергея Писарева, территория парка обслуживается силами сотрудников и друзей зоопарка, хотя в состав его земель она не входит.

Он сообщил, что с учетом этого обсуждается решение, по которому часть территории парка, до храма, будет передана в барнаульский зоопарк.

Парк им.Ленина. 2Gis

К Писареву и его коллегам обратились жители микрорайона «Невский» с предложением построить через территорию зоопарка и парка Ленина пешеходную дорожку от микрорайона к гимназии № 123.

Этот вопрос обсуждался на выездном совещании на территории парка с главой Барнаула Вячеславом Франком. Решение было принято: дорожку начнут строить этой весной.

Протестные акции

Еще в 2019 году прошел митинг в защиту зеленых насаждений и против строительства спорткомплекса в парке им. Ленина. Досталось министру спорта, мэрии, директору барнаульского зоопарка, «Единой России» и даже Борису Ельцину.