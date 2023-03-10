Алтайские налоговики сделают капремонт нового здания в Барнауле, в которое переедут. Смотрим интерьеры

Управление УФНС по Алтайскому краю нашло подрядчика на капремонт своего нового здания в Барнауле. Им стала барнаульская компания, предложившая в ходе торгов цену на 12 млн рублей ниже стартовой. Если ремонт будет выполнен в предусмотренные госконтрактом сроки, часть управления переедет сюда через два года.

Комплекс из двух частей

Имущественный комплек налоговой службы, который надлежит капитально отремонтировать, состоит из двух частей. Одна из них — приметное разноэтажное здание из красного кирпича, объект культурного наследия «Городская почтово-телеграфная станция».

Сайт мэрии утверждает: построили его по заказу барнаульского врача-хирурга Нила Руднева в 1915 году — он намеревался сдавать его арендаторам.

Но уже в 1917 году сюда переехала городская почтово-телеграфная контора — ее прежнее здание пострадало от пожара. И 80 лет связь Барнаула со столицами страны и районами края обеспечивалась именно из этого здания.

А вот вторая часть пристроена много позже — в 1989 году, и соединена со старинным зданием переходом. В нем четыре уровня: подвал, три этажа и надстроенная мансарда, где расположен конференц-зал на 150 мест, рассказывало о нем издание «Толк».

В нем есть лифт, в подвале оборудовано убежище — важное по нынешним временам сооружение. Памятником эта пристройка не является. Общая площадь комплекса — 5 271 кв. метров.

Ул. Интернациональная , 74. Анна Зайкова

От «Ростелекома» к УФНС

Надо сказать, что еще в 2019 году имущественный комплекс находился в собственности «Ростелекома». Именно тогда компания выставила его на продажу по начальной цене 121 млн рублей.

В собственность алтайского УФНС здание перешло еще при прежнем главе ведомства Юрии Куриленко и не позднее начала 2020 года.

По данным сайта госзакупок, уже в апреле 2020-го налоговики объявили тендер на разработку проектно-сметной документации на его капремонт, который выиграла барнаульская фирма «СМР».

Ул. Интернациональная , 74. Анна Зайкова

От школы к налоговой службе

А электронный конкурс на поиск подрядчика по капремонту краевое УФНС объявило в начале 2023 года. Начальная цена контракта составила 192 млн рублей. 2 марта тендер состоялся.

Подали на него четыре заявки, в торгах приняли участие три компании, победителем же признана фирма из Барнаула «СМК-22» (директор — Андрей Кулешов).

Известно, что в 2022 году эта компания возводила пристройку к школе № 98 во Власихе (стоимость госконтракта — 300 млн рублей), в 2019-м — детсад на 125 мест в Чемале (115 млн рублей). Информацию об этом приводит портал rusprofile.ru.

Масштабный ремонт

Судя по проектной документации, внешний вид здания меняться не будет. Однако ремонт здесь предстоит во всех смыслах капитальный. Ведь согласно акту техосмотра, планировка объекта не соответствует требованиям к оформлению помещений ФНС России.

Доступ маломобильных групп в здание не обеспечен, пандус разрушен, частично разрушены и крыльца, протекает кровля, отделка стен местами отваливается, в проходных местах истерся линолеум, дверные петли просели, а вентиляция не работает.

Эксперты также отметили неисправность электропроводки, а снаружи здания — разрушение асфальто-бетонного покрытия проезжей части и яму глубиной до метра.

Почтово-телеграфная контора ( 1918−1997 гг.) ( ул.Интернациональная , 74) retro. moi-barnaul.ru

Два этапа ремонта

В конкурсной документация altapress.ru нашел дизайн-проект интерьеров — они выполнены в светлых тонах с элементами фирменного для помещений ФНС синего цвета.

Работы по зданию разбиты на два этапа. Первый завершится в 2023 году — на него выделят 50,6 млн рублей. Второй рассчитан на весь 2024 год, на него заложено 129 млн.

По сведениям altapress.ru, после ремонта в здание переедет та часть управления ФНС, которые сегодня располагается на пр. Комсомольском. Произойдет это через два года — если, конечно, все работы будут выполнены в срок.

Впрочем, у подрядчика высокий уровень надежности, риски неисполнения обязательств, согласно порталу rusprofile, незначительные.