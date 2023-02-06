Для живых и мертвых. В Алтайском крае после капремонта открыли большое отделение судебно-медицинской экспертизы

Тальменское отделение судебно-медицинской экспертизы сейчас располагается в бывшем хозяйственном блоке центральной районной больницы. Его полностью реконструировали. Теперь отделение сможет вдвое увеличить объем работы, сообщает минздрав Алтайского края.

На торжественное открытие привехали заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов, глава Тальменского района Игорь Щербаков, депутат АКЗС Владимир Пелеганчук, главный врач Тальменской ЦРБ Валерий Карташев, представители полиции, прокуратуры, районного суда, Роспотребнадзора, судмедэксперты.

Площадь обновленных помещений расширилась и составляет порядка 450 кв.м.

Отделение состоит из трех частей. Первая — санитарная зона с кабинетами сотрудников и архивом. Вторая — помещения для обследования потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других лиц, а также для выдачи документов судебно-следственным органам.

В третьем блоке находится комплекс производственных помещений для экспертизы трупов. Здесь есть комнаты приема и хранения тел, их обработки перед выдачей родственникам, а также секционный зал для исследования тел.

Кроме того, создан специальный инфекционный секционный зал, соответствующий санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Качество производственных помещений и оснащение современным оборудованием позволит проводить все основные виды судебно-медицинских экспертиз, считают специалисты.

В среднем отделение проводит 300−400 экспертиз погибших и умерших в год и около 700 экспертиз живых лиц. Возможности нового здания позволяют вдвое увеличить объемы работы и расширить зону обслуживания за счет прилегающих районов. Присутствующие на открытии эксперты назвали его лучшим межрайонным отделением в Сибири.