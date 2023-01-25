Аварийное здание филиала поликлиники № 1 в Барнауле закроют на капитальный ремонт. Подробности

Филиал барнаульской поликлиники № 1 на ул. Аванесова, 32, приостанавливает медицинскую деятельность. Там будут идти аварийно-восстановительных работы и капремонт. Главврач медучреждения Елена Азарова сообщила об этом на круглом столе, который для жителей нагорной части города организовал минздрав Алтайского края.

Укрепились

Медучреждение на ул. Аванесова, 32 построили после Великой отечественной войны, долгие годы оно было -5-й городской поликлиникой. В 2014 году в результате реорганизации его сделали филиалом поликлиники № 1. Уже тогда было в довольно плохом состоянии. Между тем подразделение оказывает медпомощь для 15 800 человек.

«В 2015 году мы провели экспертизу, в результате которой здание признали аварийным, — рассказала Елена Азарова. — Своими силами мы сделали, что смогли. Укрепили колонны в подвале и установили подпорки. Конечно, помещение по-прежнему оставалось не в лучшем состоянии, но там хотя бы можно было оказывать медицинскую помощь».

Филиал поликлиники № 1. Яндекс. Карты , 2GIS.

План переезда

В 2018 году неподалеку от медучреждения, на ул. Аванесова, 44, начали возводить жилой комплекс «Нагоный». Врачи говорят, что когда там забивали сваи, все здание филиала поликлиники «пошло ходуном».

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Сергей Насонов говорит, что какое-то время у министерства был план по переезду филиала. Старое здание планировалось оставить насовсем. Филиал поликлиники № 1 должен был переехать в пристройку к ЖК «Нагорный». Но в итоге в пристройку вместо медучреждения заехала торговая сеть «Мария-Ра». Проблема аварийного здания так и осталась нерешенной.

Потом началась пандемия коронавируса, и вопрос с 1-ой поликлиникой отошел на второй план, этим просто некогда было заниматься. В 2022 году жалоб пациентов уже было слишком много. Руководство поликлиники провелo строительную экспертизу, в ходе которой эксперты признали, что в таком состоянии эксплуатировать помещение вообще нельзя.

Врач. Медицина. CC0

Факт Всего поликлинике № 1 работает более 100 врачей 31 специальности и 150 представителей среднего медицинского звена, которые ежедневно принимают около 1,5 тыс. барнаульцев.

Капремонт неизбежен

Экспертизу проводила компания директор компания «Ар-Деко». Директор Ольга Кононенко говорит, что в аварийном состоянии находятся несущие колонны в подвале и чердачное перекрытие. Все это необходимо менять, а само здание усиливать стяжками. «Поверх кирпичных стен нужно сделать монолитный пояс, чтобы обеспечить жесткость конструкции», — сказала Кононенко.

В ближайшее время имущество поликлиники вывезут, и на ул. Аванесова, 32 начнутся аварийно-восстановительные работы. Но это лишь первый этап приведения здания в порядок.

«Ремонтно-восстановительные работы можно провести в ускоренном порядке. Но и после них здание нельзя будет эксплуатировать: обязательно нужно будет делать капитальный ремонт, — рассказала Ольга Кононенко. — Ведь будет снесено перекрытие. Нужно будет заново провести сети, сделать отделку. В общем, это работа не на один и не на два месяца. Такие объемы работ могут по времени занимать и до года».

Медицина. Больница. Врач. СС0

Где будут принимать врачи

Понятно, что здание нужно восстановить и открыть для пациентов как можно быстрее. На время работ врачи с ул. Аванесова, 32 переедут в другие филиалы поликлиники № 1.

Большая часть терапевтов с 1 февраля временно будет работать в главном корпусе (ул. Интернациональная, 62). Они окажут медпомощь пациентам участков 504−509. Два терапевта будут принимать в корпусе на ул. Анатолия, 182, за ними закреплены люди с участков 501−503.

Расписание для жителей нагорной части Барнаула появится на сайте поликлиники № 1 в ближайшее время, пообещала Елена Азарова.

Временный переезд подразделения уже одобрили в районной прокуратуре: доступность медпомощи сохранится, время доезда до других филиалов поликлиники не превысит одного часа. Заместитель главы администрации Центрального района Ольга Новикова пообещала, что если возникнут какие-то трудности, «будем оперативно реагировать».

Амбулатория в поселке Кирова. Минздрав АК.

Как расширят поликлинику

В пос. Кирова достраивают самый большой медобъект модульного типа — врачебную амбулаторию поликлиники № 1. Общая площадь постройки блок-контейнерного типа с каркасной схемой из трехслойных сэндвич-панелей составляет 554 кв. м.

На новых площадях разместятся взрослое и детское поликлинические отделения, фильтр-бокс и дневной стационар на шесть коек. Прием будут вести терапевты, педиатры, гинеколог. Здесь же расположат процедурные и прививочные кабинеты, просторные гардеробы для персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и подсобные помещения. Также в амбулатории будет вести прием стоматолог, этого специалиста раньше не было.