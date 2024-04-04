Антагонист квартире. Новые частные дома площадью до 100 квадратов – обзор altapress.ru

Доля ввода индивидуального жилья в Алтайском крае растет год от году. Отчасти популярность загородного жилья объясняют тем, что оно гораздо выгоднее барнаульских новостроек со «взлетевшими» ценами. Какие уже готовые варианты площадью до 100 кв. м есть на сайтах объявлений – узнал altapress.ru.

Фирсово

В этом селе рассматривали варианты в жилых кварталах нового формата – со готовой инфраструктурой и общественными зонами, что дает немного городского комфорта.

Еще один плюс – на этой территории действует сельская ипотека. А добраться в центр Барнаула по трассе без пробок можно минут за 15-20. С общественным транспортом уже не так просто.

В ЖК «Палитра» самое бюджетное готовое предложение на сайтах объявлений – дом в 100 кв. м за 8,2 млн рублей или 82 тыс. рублей за кв. м. С ним же продается и участок в 9 соток.

Стены выполнили в 300-милимитровом автоклавном газобетоне, наружные стены отделали силикатным кирпичом. В доме радиаторное отопление и теплые полы, своя газовая котельная, водопровод. На участке смонтировали септик.

Дом в Палитре за 8,2 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 8,2 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 8,2 млн рублей. Avito

Всего внутри три спальни, санузел, котельная прихожая, просторная кухня-гостиная с выходом на террасу. Высота потолков – 3 м. А еще в здание встроен гараж с автоматическими воротами.

В той же Палитре домик поменьше на участке побольше продают уже за 8,6 млн рублей. За них покупатели получат 85 кв. м помещений и 9,4 сотки земли. По планировке здание уже очень похоже на квартиру.

Дом в Палитре за 8,6 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 8,6 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 8,6 млн рублей. Avito

Авторы объявления приложили обычные снимки, сделанные внутри дома. А вид с улицы решили показать через визуализацию типового проекта.

Вариант посолиднее. Газобетонный дом в 100 кв. м на участке в 12 соток. Его продают за 11,5 млн рублей или за 115,7 тыс. рублей за кв. м. И последняя цифра не дотягивает до нынешних средних цен на новостройки в Барнауле – 130 тыс. за кв. м.

Дом в Палитре за 11,5 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 11,5 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 11,5 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 11,5 млн рублей. Avito

Есть и дома, которые еще только достраивают. Например, 71 кв. м со стенами из газоблока на участке в 7,7 соток предлагают за 5,5 млн рублей. Или 78,5 тыс. за кв. м.

Дом в Палитре за 5,5 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 5,5 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 5,5 млн рублей. Avito Дом в Палитре за 5,5 млн рублей. Avito

В целом, судя по объявлениям, средняя цена дома в 70-100 кв. м. с участком в новых кварталах Фирсово – около 6,9 млн рублей или 80 тыс. рублей за кв. м.

В соседней, еще только растущей Ботанике также есть предложения.

За 9,5 млн продают дом в 88 кв. м с участком в 8 соток. Внутри – кухня-гостиная размером с небольшую «однушку», а также три спальни, два санузла и гардеробная. Снаружи – заметная, но лаконичная архитектура.

Дом в Ботанике за 9,5 млн рублей. Avito Дом в Ботанике за 9,5 млн рублей. Avito Дом в Ботанике за 9,5 млн рублей. Avito

Тенденция от Минстроя: по статистике, средняя площадь дома – 140 кв. м. В то время как за пять лет средняя квадратура квартир сократилась с 60 до 50 кв. м. Так рынок подстраивается под финансовые возможности покупателей, которые все чаще могут позволить себе куда скромные площади, чем раньше.

Власиха

Во Власихе запустили комплексное развитие территории. Также развиваются несколько небольших поселков.

Минус – село входит в состав Барнаула, поэтому никаких прелестей сельской ипотеки почувствовать здесь не удастся. Можно воспользоваться сельской и программой с господдержкой, пока есть возможность.

В селе за 3,8 млн рублей продают «однушку» на земле – 34 кв. м на 5 сотках. Это дом уже 2022 года постройки, собственник его уже обжил.

Внутри электрическое отопление (газ нужно подвести к дому). Скважина, простой септик из трех бетонных колец, оптоволоконный интернет.

На участке уже есть баня с дровником и зоной отдыха. А рядом лес и автобусная остановка.

Одногодка варианта – дом в 70 кв м. на 6 сотках за 4 млн рублей. Или всего 57 тыс. рублей за кв. м. Как и предыдущее предложение, он из бруса.

Дом во Власихе за 4 млн рублей. Avito

В объявлении подчеркивают: в пешей доступности новый детсад, торговые центры и автобусные остановки.

За 4,8 млн рублей продают участок в 8 соток и дом в 80 кв. м 2023 года постройки. Возводили его из газобетона, дополнительно утеплив. Три спальни, котел, теплые полы по всему дому.

Дом во Власихе за 4,8 млн рублей. Avito

Те же квадраты, но уже на 5 сотках продают за 8,5 млн рублей. Дом также построен в 2023 году из газобетона. И внутри набор примерно тот же. Отделка чистовая.

Дом во Власихе за 8,5 млн рублей. Avito

В поселке Приозерный предлагают новинки. Например, дом со вторым светом 2024 года постройки и площадью 99 кв. м. Вместе с участком в 6 соток он обойдется в 8,9 млн рублей. Или 90 тыс. рублей за кв. м. Его полностью построили из кирпича.

Дом в Приозерном за 8,9 млн рублей. Avito

В чем подвох

За последние восемь лет доля ввода индивидуальных жилых домов в Алтайском крае выросла с 330 до 500 тыс. кв. м.

И за объемами не успевает угнаться инфраструктура. Например, социальная. В наиболее динамично развивающемся Первомайском районе вопрос решают точечно: возвели детский сад в Фирсово, построили одну школу на 360 учеников в Повалихе и вторую заканчивают – в Боровихе.

В селе Шахи Павловского района начинаются проблемы с водоснабжением и теплом: хоть и точечно, количество домов растет, но мощности на это не рассчитаны.

Меж тем, аналитики агентства недвижимости «Этажи» приводили данные о том, что цены на загородные участки и дома в пригороде Барнаула растут быстрее, чем в Москве.

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