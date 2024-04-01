Кадры, налоги и Сереброплавильный завод. Главные проблемы самого творческого бизнеса обсудили в Барнауле

Алтайский край – один из первых регионов, где решили навести порядок в креативных индустриях, бизнесе, переплетенном с творчеством. Что мешает региону развивать анимационную студию, разрабатывать игры для ПК, а Барнаулу стать столицей не только мира, но и моды, обсудили на заседании краевой Общественной палаты.

Что входит в креативные индустрии

Как отметили участники встречи, креативные индустрии конвертируют интеллектуальный труд в деньги. Это бизнес на стыке технологии и творчества.

К отрасли относят несколько направлений: рекламу и маркетинг, архитектуру, ремесла, дизайн, моду, кинематография, СМИ и издательское дело, фотографию, музеи, галереи, библиотеки, музыку, театр и другое искусство, производство творческих продуктов и услуг. А также IT: разработку ПО, сервисов, приложений и игр.

В Барнауле, как отметили участники встречи, лучше всех развиты мода и ремесленное производство.

В целом доля креативных индустрий в ВВП края сейчас составляет 3-3,5%. Выше, чем средний показатель по Сибирскому федеральному округу (2,8%), но вдвое ниже, чем у лидера – Новосибирской области (6,64%). Эти данные озвучил замминистра экономического развития края Сергей Кореннов, ссылаясь на Агентство стратегических инициатив (АСИ).

Госдума в первом чтении приняла законопроект о регулировании этого сектора экономики. Как рассказал Кореннов, АСИ подготовило региональный стандарт, который поможет Алтайскому краю и еще 39 субъектам создать и развивать понятную систему креативных индустрий.

Сергей Кореннов. Алексей Янкин

Стандарт всего-навсего предлагает: создать опорную организацию, которая будет заниматься его развитием и анализом влияния на экономику региона;

сформировать сообщество креативных индустрий и определить приоритетные направления – у субъекта должна появиться «креативная специализация»;

разработать стратегию, создать систему подготовки кадров и меры поддержки;

заняться повышением спроса на работы и услуги индустрий. Поддержать экспорт;

создать объекты инфраструктуры креативных индустрий, удерживать и привлекать креативный человеческий капитал. Рекомендации начнут внедрять с этого года.

У правительства России к 2030 году есть задача увеличить долю индустрий в ВВП страны до 6%. А количество занятых людей в отрасли с 5% до 15%.

Что есть сейчас

Как выяснилось, поддержкой креативного бизнеса, в том числе, занимается центр «Мой бизнес». Его директор Антон Слободчиков отметил, что предпринимателям помогают участвовать во всероссийских выставках, создавать свои интернет-порталы. Также их обучают.

Сейчас центр работает над развитием портала «креатив.22», который будет представлять собой смесь маркетплейса и площадки для общения и популяризации товаров и услуг креативных индустрий края.

Антон Слободчиков. Алексей Янкин

«Сегодня создана системная поддержка предпринимательства для всех субъектов: мода, гастрономия, ремесло и т.д. Для последних есть прямая региональная поддержка», - сказала Елена Абдулаева, врио начальника управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры края.

Что нужно

На встрече выступили представители четырех индустрий: мода, мультипликация, народные промыслы, IT. Они рассказали о том, что делают и что необходимо для развития их направлений.

Так модельеры предлагают создать школу дизайна для учеников профильных заведений, потому что программа в них слишком базовая и не учитывает современные тенденции. Это поможет решить проблему недостатка профессиональных кадров.

Также им необходима гибкая система получения патентов и снижение их стоимости, что сделает работу в индустриях привлекательнее.

В Алтайском крае более 200 производств одежды, 20 модных брендов и 30 модельных агентств.

Показ на алтайской неделе моды. Ирина Пергаева.

С 2021 года в АГИКе готовят художников анимации и компьютерной графики. Декан факультета визуальных искусств и цифровых технологий института Лариса Шокорова также отметила недостаток профессиональных кадров – у студентов нет преподавателей-практиков.

Это объясняется тем, что все профессиональные студии находятся в центральной части России. Ведутся переговоры с «Союзмультфильмом», специалисты которого пробуют обучать студентов на фрилансе, однако это может сказаться на качестве образования образования.

Кроме того, студентам негде проходить практику, а учебные студии недостаточно хорошо оснащены.

Лариса Шокорова предлагает открыть мультипликационную студию АнимаTerra, где можно будет практиковаться и работать. А поддерживать ее смогут государственные и региональные заказы.

Она привела в пример анимационную студию, которая создала мультфильм на алтайском языке по заказу Минобразования Республики Алтай. Мультик показывают на уроках.

Своими силами

Художник-керамист, народный мастер Алтайского края Михаил Бывших отметил, что не стоит во всем полагаться на поддержку.

«Многие жалуются на то, что им не дают помещение, не купили печки, не дали круги и краски, не повезли их куда-то, - сказал он. - Я считаю, что эти ресурсы - хорошо и круто, но это не может быть фундаментом. Каждый должен строить свою экономику и проекты собственными силами».

За 14 лет мастер успел создать собственное гончарное производство и школу на ул. Мало-Тобольской, а по которой теперь начинает развивать франшизу. От взаимовыгодной поддержки совсем не отказывается: например, за счет грантов ведет социальную работу, обучает творчеству детей-сирот.

Михаил Бывших. Алексей Янкин

Министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов подчеркнул, что с уходом ряда мировых компаний, у российских разработчиков появилось окно возможностей. Но при этом текучка кадров продолжается.

Власти работают над поддержкой специалистов, в вузах увеличивают количество бюджетных мест для «айтишников».

Евгений Зрюмов. Алексей Янкин

Поговорили и о том, что неплохо бы предоставить креативным индустриям налоговые льготы.

Негде собираться

Самая обсуждаемая проблема: в Барнауле нет организованных креативных пространств. Они нужны как тем, кто создает товары и услуги, так и тем, кто их получает.

На встрече припомнили об опросе студентов о том, почему они хотят уехать из города. Ответы о зарплате мелькали куда меньше, чем низкой качестве городской среды и возможностей самореализации.

Положение несколько может изменить креативный кластер. Единый объект с ресторанами, мастерскими и выставочными залами станет точкой притяжения и позволит развиваться индустриям, считает Евгения Слащева, завотделом по развитию туризма администрации Барнаула.

Главные критерии зданий для комплекса: историчность, пешая доступность. И один собственник – по возможности.

Евгения Слащева. Алексей Янкин

Елена Слащева привела в пример несколько столичных креативных пространств. Московский дизайн-завод «Флакон», где с 2009 года поселились более 200 компаний разных форматов: творческие студии, рестораны, культурно-образовательные площадки, мастерские.

А также петербургский «Севкабель Порт», промышленном объекте, где проводят более 600 мероприятий в год. В том числе крупные музыкальные фестивали.

Вид на Севкабель Порт, Санкт-Петербург. Севкабель Порт, wikipedia.org Красный Октябрь в Москве. stroi.mos.ru

Такую творческую среду, которая бы объединила бизнес, досуг, образование, спорт, гастрономию предлагают создать на Сереброплавильном заводе.

Какие-никакие попытки обжить это место уже были: в конторе завода действовала театральная площадка «Спичка» и до сих пор работает одноименный бар.

Однако «серьезно» заняться объектом не торопятся. Статус федерального памятника ограничивает возможности менять его внешний вид, а его состояние – немаленьких вложений в реконструкцию.

Восстановить комплекс – одна из задач перед надвигающимся 300-летием Барнаула, считает председатель Общественной палаты края Юрий Шамков.

«В 2021 году собственник оценивал состояние объекта. А теперь, насколько мне известно, он готовит проект приспособления данной территории в похожем формате. На каком именно этапе – не могу сказать», - сказала Елена Слащева.

Возможны и другие варианты. Но проблема в том, что все основные помещения в историческом центре также частные, не в собственности города. Чтобы что-то изменить, нужно долго договариваться.

Общественная палата Алтайского края предлагает к 300-летию города построить помещение для креативного пространства, которое будет отвечать современным требованиям. Помимо этого, в резолюции заседания есть другие идеи для развития индустрий.

Что предлагает Общественная палата правительству края: составить перечень региональных креативных индустрий и популяризовывать их;

создать профильный сайт, где будет информация об успешных практиках, новости и анонсы, планы, описание инфраструктуры и рекомендация для субъектов креативного предпринимательства;

открыть проектный офис на базе центра «Мой бизнес», а также креативное пространство для крупных выставок, презентаций, конференций, форумов, модных показов и т.д.

рассмотреть возможность подготовки и переподготовки региональных кадров; рекомендовать учебным заведениям открывать новые программы по приоритетным направлениям;

разработать нормативно-правовую базу, гибкие тарифы на патенты в сфере креативных индустрий;

дать перечень мер государственной поддержки производства и сбыта продукции, в том числе с помощью субсидий и грантов.

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