Что происходит с алтайским заводом «Макфа», который должны национализировать вместе со всеми активами компании

Генпрокуратура намерена обратить акции компании «Макфа» в доход государства. Огромному концерну в числе прочих принадлежит крупяной завод в алтайском селе Троицкое. Не приостановил ли он работу, что значит для района и региона, а также почему макаронно-крупяного гиганта должны национализировать – расскажем в материале altapress.ru.

Крупяной завод компании "Макфа" в Троицком районе в 2019 году.

Первый алтайский

Челябинская компания «Макфа» выпускает не только макароны, но и крупы, зерновые хлопья, муку и готовые смеси.

Именно в Алтайском крае компания открыла свой первый крупяной завод. Произошло это весной 2015 года. Объем инвестиций тогда составил 817 млн рублей.

Известно, что до запуска производства в Троицком районе «Макфа» не производила крупу, а занималась только ее фасовкой в Челябинской области.

Площадку выбрали за хорошее расположение: есть газ, приемлемое электроснабжение и удобная транспортная схема – к заводу ведут железнодорожные пути, рядом проходит Чуйский тракт.

«Мы пришли в Троицкий район в январе 2012 года, начали строительство предприятия, что называется, «с нуля». Все это время мы работаем с властями в условиях полного взаимопонимания», - говорил при посещении тогда еще новенького завода управляющий компанией «Макфа» Антон Белоусов.

Первая линия производила 60 тонн гречневой крупы в сутки. К 2023 году добавились еще четыре линии. Одна из них, овсяная, мощностью до 16 тонн. Также предприятие производит хлопья семи видов: ежемесячно с конвейеров выходит до 200 тонн.

За 2016-2019 год на заводе произвели хлопьев и круп на 1,3 млрд рублей и заплатили 225 млн рублей региональных налогов.

Фермеры, налоги, рабочие места

В интервью газете «На земле Троицкой» директор алтайского завода Вера Кузьмина, рассказала, что все зерновые культуры для производства закупают только в нашем крае. Причем каждый фермер сам решает, по какой цене сбывать продукцию, поэтому отдают предпочтение «Макфе».

Как отметила Вера Кузьмина, завод входит в пятерку крупнейших производителей аналогичной продукции.

Осенью 2023 года на предприятии было три вакантных места и 90 работников. Все они, как отмечало руководство, – жители Троицкого и окрестных сел.

Крупяной завод компании "Макфа" в Троицком районе в 2019 году. Анна Зайкова

Тогда же компания изучала вопрос о приобретении нового автоматического аппарата для производства хлопьев, чтобы сократить процент ручного труда.

В феврале 2024 года стало известно о планах «Макфы» расширить на 10 тыс. тонн элеваторные мощности на заводе. В это планировали вложить 500 млн рублей.

Какая сейчас ситуация на заводе

Как сообщили altapress.ru на производстве, работа не прекращается, идет в штатном режиме. Директор Вера Кузьмина – на больничном, поэтому взять у нее комментарий не удалось.

«Предприятие работает в обычном режиме, - ответил нам глава Троицкого района Виктор Журавлев. – О ситуации с компанией сами узнаем только из новостей. Для нашего района завод имеет большое значение: это, естественно, рабочие места, там достаточно много местных жителей трудоустроено. И, конечно, он приносит доходы в бюджет».

Виктор Журавлев, глава Троицкого района. Фото: Дмитрий Лямзин.

Собеседник отметил, что сейчас на предприятии работают 78 человек.

По сведениям Журавлева, инвестировать 500 млн в элеваторные мощности до разбирательств «Макфа» не успела. Планы пока остались планами.

Почему «Макфу» хотят национализировать

Поводом послужила претензия Генпрокуратуры – бенефициары АО «Макфа» Михаил Юревич и Вадим Белоусов занимались бизнесом, когда были представителями госвласти. Например, с 2000 по 2014 год Юревич успел побывать и депутатом Госдумы, и мэром Челябинска, и губернатором Челябинской области.

По версии проверки, партнеры по бизнесу и чиновники скрывали фактическое управление и владение группой, переписав свои проекты на родственников. Соответственно, доходы не декларировали.

Крупяной завод компании "Макфа" в Троицком районе в 2019 году. Анна Зайкова

Генпрокуратура пришла к выводу, что у активов компании – коррупционное происхождение. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты проверки, Юревич и Белоусов добивались получения субсидий, льготных кредитов, земель и т.д. от государства, используя свой административный ресурс.

На активы бизнесменов общей стоимостью 100 трлн рублей наложили арест. Генпрокуратура намерена обратить акции компании в доход государства.

В поле зрения правоохранителей бизнесмены попали еще в 2017 году. Тогда Михаила Юревича обвинили в получении взяток на 26 млн рублей, а Вадима Белоусова – на 3,4 млрд. Оба успели покинуть Россию и впоследствии были заочно арестованы. Обвинения связаны с покровительством подрядчикам дорожного строительства в Челябинской области.

В том же 2017 году отец основателя компании Валерий Юревич, которого уральские СМИ называли «не номинальным руководителем», передал свою долю акций «Макфы» кипрской компании Rantip InvestT Limited. Forbes пишет, что, по информации Росфинмониторинга, через офшор бизнес-партнеры получают деньги в качестве дивидендов: на Кипр и Великобританию ежегодно переводят около 2 млрд рублей.

Между тем, по данным Генпрокуратуры, ежегодная выручка концерна, в который входит 27 компаний, составляет 41 млрд рублей.

Крупяной завод компании "Макфа" в Троицком районе в 2019 году. Анна Зайкова

Как сказано на сайте «Макфы», она входит в пятерку мировых производителей макаронных изделий и в перечень системообразующих предприятий агропромышленного комплекса России. По оценке самой компании, каждая пятая пачка макарон в стране выпускается под ее брендом.

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