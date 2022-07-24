«Античную трешку» с колоннами продают в Барнауле за 4,75 млн рублей

«Трешку», с витиеватыми колоннами в коридоре, продают в Барнауле на ул. Юрина, 182. Она находится на четвертом этаже панельной «10-этажки». Ее стоимость — 69,75 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 4,75 млн рублей. Автор объявления на « Авито » подчеркивает, что здесь есть лоджия, а также ламинированные двери с декоративными стеклами и зеркалами.

«Трешку» колоннами продают в Барнауле на ул. Юрина, 182 за 4,75 млн рублей.

Площадь «трешки» — 68,1 кв. м. В объявлении говорится, что в ней сделана и узаконена перепланировка.

По словам продавца, ремонт в квартире дизайнерский. На полу в холле лежит ламинат, в комнатах ковролин, а на кухне — линолеум.

Санузел — совмещенный, с душевой кабиной. А балкон остекленный.

Во дворе дома на ул. Юрина, 182 оборудована просторная детская площадка.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, поликлиники и остановки общественного транспорта.