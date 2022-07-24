«Античную трешку» с колоннами продают в Барнауле за 4,75 млн рублей

Площадь «трешки» — 68,1 кв. м. В объявлении говорится, что в ней сделана и узаконена перепланировка.
По словам продавца, ремонт в квартире дизайнерский. На полу в холле лежит ламинат, в комнатах ковролин, а на кухне — линолеум.
Санузел — совмещенный, с душевой кабиной. А балкон остекленный.
Во дворе дома на ул. Юрина, 182 оборудована просторная детская площадка.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, магазины, поликлиники и остановки общественного транспорта.