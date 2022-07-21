21 июля
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Недвижимость

Двухэтажную квартиру-«лабиринт» продают в элитном доме Барнаула за 10,7 млн рублей

Двухэтажную «трешку» с нестандартной, «изогнутой» планировкой продают в Барнауле — в элитном кирпичном доме на ул. Партизанская, 83. Ее стоимость — 82,308 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 10,7 млн рублей. Автор объявления на «Авито» рассказывает, что здесь «тепло и светло», а во дворе оборудованы зона барбекю, детская и спортивная площадки.

Двухэтажную квартиру-«лабиринт» продают на ул. Партизанская, 83 в Барнауле за 10,7 млн рублей.
Двухэтажную квартиру-«лабиринт» продают на ул. Партизанская, 83 в Барнауле за 10,7 млн рублей.
"Авито".

Площадь «трешки» составляет 130 кв. м. В ней есть сауна, две лоджии, хозяйственная комната и кладовая.

В объявлении также говорится, что во всех комнатах установлены кондиционеры.

А еще, по словам продавца, в доме на ул. Партизанская, 83 работают охрана и консьерж.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности школы, детские сады, университеты, торговые центры и остановки общественного транспорта.

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