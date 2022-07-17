Четырехкомнатная квартира с финской сауной продается в Барнауле за 19 млн рублей

«Четырешка» площадью 148,1 кв.м. расположена в центре Барнаула. Автор объявления на « Циан » сообщает, что вся мебель входит в стоимость квартиры.

Квартира с классической дизайнерской отделкой, укомплектована дорогой мебелью из натуральных дерева и камня.

В квартире есть принудительная вентиляция. Зимой согреют теплые полы, летом охладит кондиционер.

Отдохнуть можно в финской сауне и в джакузи. Также есть бильярдная комната.

Высота потолков в квартире 3 метра.

В шаговой доступности находятся бизнес-центры, ВУЗы, школы и детские сады. Рядом стоят магазины, аптеки, кафе, остановки общественного транспорта.

Также поблизости находится здание краевой налоговой службы, строится здание краевой прокуратуры и новые бизнес-центры.