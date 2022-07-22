Квартиру с «видом на Нью-Йорк» продают в Барнауле за 10,29 млн рублей

Площадь «трешки» составляет 103,9 кв. м. В объявлении говорится, что в ней сделан «отличный современный» ремонт.
Здесь есть гардеробная, спальня, два просторных раздельных санузла, а также утепленная лоджия.
Новому владельцу недвижимости достанется кухонный гарнитур.
В доме на Павловском тракте, 243 оборудована подземная парковка. Работает консьерж.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, поликлиники, торговые центры и остановки общественного транспорта.