Квартиру с «видом на Нью-Йорк» продают в Барнауле за 10,29 млн рублей

«Трешку» с фотообоями, на которых изображен Нью-Йорк, продают в Барнауле на Павловском тракте, 243. Она находится на восьмом этаже кирпичной «17-этажки». Ее стоимость — 99,038 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 10,29 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», из окон квартиры «открывается красивый вид на город».

Квартиру с «видом на Нью-Йорк» продают в Барнауле на Павловском тракте, 243 за 10,29 млн рублей. "Авито".