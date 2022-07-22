22 июля
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Недвижимость

Квартиру с «видом на Нью-Йорк» продают в Барнауле за 10,29 млн рублей

«Трешку» с фотообоями, на которых изображен Нью-Йорк, продают в Барнауле на Павловском тракте, 243. Она находится на восьмом этаже кирпичной «17-этажки». Ее стоимость — 99,038 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 10,29 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», из окон квартиры «открывается красивый вид на город».

Квартиру с «видом на Нью-Йорк» продают в Барнауле на Павловском тракте, 243 за 10,29 млн рублей.
Квартиру с «видом на Нью-Йорк» продают в Барнауле на Павловском тракте, 243 за 10,29 млн рублей.
"Авито".

Площадь «трешки» составляет 103,9 кв. м. В объявлении говорится, что в ней сделан «отличный современный» ремонт.

Здесь есть гардеробная, спальня, два просторных раздельных санузла, а также утепленная лоджия.

Новому владельцу недвижимости достанется кухонный гарнитур.

В доме на Павловском тракте, 243 оборудована подземная парковка. Работает консьерж.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, поликлиники, торговые центры и остановки общественного транспорта.

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