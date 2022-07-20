20 июля
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Недвижимость

«Трешку» с барной стойкой и дерзким красным туалетом продают в центре Барнаула за 13,25 млн рублей

Просторная «трешка» с барной стойкой и брутальным (но одновременно прелестным) красным туалетом продается в центре Барнаула. Она находится в 24-этажном ЖК «Анастасия» на ул. Папанинцев, 111. Ее стоимость — 109,959 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 13,25 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», в квартире сделан дизайнерский евроремонт.

«Трешку» с дерзким красным туалетом продают на ул. Папанинцев, 111 Барнаула за 13,25 млн рублей.
«Трешку» с дерзким красным туалетом продают на ул. Папанинцев, 111 Барнаула за 13,25 млн рублей.
"Авито".

«Трешка» расположена на 12-м этаже. Ее площадь составляет 120,5 кв. м.

В объявлении говорится, что здесь есть:

  • балкон,
  • две спальни,
  • гардеробная,
  • два санузла, душевая и джакузи,
  • прачечная.

Окна квартиры выходят на три стороны — на Гору, пр. Красноармейский и ул. Папанинцев. В ней установлены вентиляция, кондиционеры и водонагреватель на 80 литров. А еще имеется теплый пол.

Кроме того, в тамбуре перед «трешкой» стоит шкаф-купе, в котором можно хранить обувь, добавляет продавец.

В придачу новому владельцу достанется парковочное место.

«Трешку» с дерзким красным туалетом продают на ул. Папанинцев, 111 Барнаула за 13,25 млн рублей.
«Трешку» с дерзким красным туалетом продают на ул. Папанинцев, 111 Барнаула за 13,25 млн рублей.
«Авито».

Уточняется, что дом на ул. Папанинцев, 111 — кирпичный. В нем «ездят» 4 лифта, а на прилежащей территории оборудованы игровая и спортивная площадки. Также работает круглосуточная охрана.

В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, университеты, бассейн, торговые центры, поликлиники и остановки общественного транспорта.

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