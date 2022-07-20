«Трешку» с барной стойкой и дерзким красным туалетом продают в центре Барнаула за 13,25 млн рублей

«Трешка» расположена на 12-м этаже. Ее площадь составляет 120,5 кв. м.
В объявлении говорится, что здесь есть:
- балкон,
- две спальни,
- гардеробная,
- два санузла, душевая и джакузи,
- прачечная.
Окна квартиры выходят на три стороны — на Гору, пр. Красноармейский и ул. Папанинцев. В ней установлены вентиляция, кондиционеры и водонагреватель на 80 литров. А еще имеется теплый пол.
Кроме того, в тамбуре перед «трешкой» стоит шкаф-купе, в котором можно хранить обувь, добавляет продавец.
В придачу новому владельцу достанется парковочное место.
Уточняется, что дом на ул. Папанинцев, 111 — кирпичный. В нем «ездят» 4 лифта, а на прилежащей территории оборудованы игровая и спортивная площадки. Также работает круглосуточная охрана.
В районе, где предлагают недвижимость, развита инфраструктура. В шаговой доступности детские сады, школы, университеты, бассейн, торговые центры, поликлиники и остановки общественного транспорта.