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Недвижимость

Аптека под снос или ветуправление: что на самом деле продает «Барнаулкапстрой» в центре краевой столицы

Отдел продаж «Барналкапстрой» вновь взялся за реализацию участка земли в историческом центре Барнаула. В объявлении на «Авито» говорится о недвижимости, расположенной по адресу ул. Короленко, 109. Здесь располагается краевое управление ветеринарии, которое никуда переезжать не собирается. В ведомстве пояснили: их здание вновь спутали со стоящим рядом. В «земельных» нюансах разобрался altapress.ru.

Скриншот фрагмента панорамного снимка административного здания ул. Короленко, 109.
Скриншот фрагмента панорамного снимка административного здания ул. Короленко, 109.
Google. Карты.

Аптека на пяти сотках

Участок вместе с административным зданием на ул. Короленко, 109 уже выставляли на продажу осенью прошлого года за 6 млн рублей, или 1,2 млн рублей за сотку. С тех пор мало что изменилось, в том числе и стоимость недвижимости.

Офис на Короленко, 102.
Офис на Короленко, 102.
Авито.

Площадь участка все также составляет 5 соток. Он оформлен в собственность. На территории находится здание бывшей ветеринарной аптеки 1970 года постройки. Отдел продаж БКС уточняет: строение можно реконструировать или снести. Кстати, в списке памятников архитектурного наследия оно не значится.

Все по полочкам

В региональном ветуправлении altapress.ru пояснили: административное здание ведомства (с деревянным резным узором под щипцом крыши), на продажу никто не выставлял. Оно, как и земля под строением, находится в государственной собственности Алтайского края.

В объявлении же речь идет о недвижимости, расположенной по соседству, адрес которой отличается литерой «А».

Скриншот фрагмента публичной кадастровой карты. Желтым изображен участок земли на ул. Короленко, 109-а.
Скриншот фрагмента публичной кадастровой карты. Желтым изображен участок земли на ул. Короленко, 109-а.
Pkk.rosreestr.ru.

«В продаваемом здании управление ветеринарии Алтайского края (либо его офисы, помещения) не находится», — пояснил замначальника управления ветеринарии Алтайского края Анатолий Батюта.

Не подтвердилась и принадлежность участка в центре краевой столицы муниципальному девелоперу «Барнаулкапстрой». В отделе продаж с одноименным названием рассказали: надел принадлежит собственнику, и организация выступает лишь посредником в процессе реализации.

Что еще известно об участке

Таблетки. Лекарства.
Таблетки. Лекарства.
CC0

Земельный участок на ул. Короленко, 109-а располагается в 200 метрах от пр. Красноармейский в зоне смешанной и общественно-деловой застройки (СОД-1). На сегодняшний день он предназначен для эксплуатации административного здания и склада.

Ранее по данному адресу было зарегистрировано ОАО «Алтайветпрепарат». В декабре 2014 года компания была преобразована в ООО с одноименным названием. А вот адрес остался прежним.

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