24 апреля
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Недвижимость

«Архитектурная прелесть»: какой проект покорил членов градсовета и при чем здесь парящая «крышка»

Барнаульский архитектор Владимир Ли Джи-дзун переработал проект реконструкции долгостроя на ул. Власихинская, 144-д. И если первый вариант вызвал у экспертов градостроительного совета массу нареканий, то второй был принят «на ура». Как теперь преобразится «скелет» недостроенного здания и чем так понравился эскиз архитекторам — в материале altapress.ru.

Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (второй вариант).
Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (второй вариант).
Персональная творческая мастерская «Лист».

Фасады не угодили

На предпоследнем мартовском заседании Владимир Ли Джи-дзун представил градсовету проект реконструкции долгостроя, который 13 лет портил пейзаж в районе пересечения ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Проект реконструкции долгостроя на ул. Власихинская, 144-д.
Проект реконструкции долгостроя на ул. Власихинская, 144-д.
Персональная творческая мастерская «Лист».

Предполагалось, что это будет двухэтажное несимметричное здание современной авторемонтной мастерской с гагатово-терракотовыми фасадами. На первом этаже хотели сделать большой зал для обслуживания машин, на втором — оборудовать место для хранения запчастей и расходных материалов.

Тогда экспертам не понравились асимметрия здания и цветовое решение фасадов (оно не сочеталась с окружающей застройкой).

Версия 2.0

Автор провел работу над ошибками и показал обновленную версию. Несмотря на то, что объемно-планировочное решение практически не изменилось, внешне здание действительно преобразилось.

В новом эскизе акцент главного фасада сдвинулся в сторону лестницы, появились два входа, в генплане участка добавился еще один въезд.

Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (второй вариант).
Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (второй вариант).
Персональная творческая мастерская «Лист».

«Второе замечание градостроительного совета касалось цветового решения фасадов. Сейчас оно выполнено с учетом стоящего рядом здания. Верх нашего объекта практически полностью его повторяет», — пояснил Владимир Ли Джи-дзун.

«Товарищи» на вкус и цвет

При этом архитектор презентовал два варианта эскизных решений фасадов. Первый — с поясом остекления на втором этаже, второй — с «ритмичными» окнами поменьше. Мнения по этому поводу разделились. Одним экспертам понравилась стеклянная «лента», другим — более экономичный с точки зрения сохранения тепла «ритм».

Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (первый вариант).
Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (первый вариант).
Персональная творческая мастерская «Лист».

«Эскиз с ленточным остеклением формирует более яркий образ здания. Если прибавить к нему „парящую“ над остекленным пространством „крышку“. В этом есть архитектурная прелесть», — поделился мнением бывший главный архитектор края Сергей Боженко.

Отметим, что обсуждения эскизов, как таковых, не было. Обновленный проект не вызвал у заседателей ни одного вопроса.

Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (второй вариант).
Визуализация обновленных эскизов здания автомастерской на ул. Власихинской, 144-д (второй вариант).
Персональная творческая мастерская «Лист».

«Приятно было увидеть совершенно другое здание. Спасибо, что услышали и приняли во внимание все замечания градостроительного совета», — отметил депутат БГД Евгений Носенко.

Эксперты одобрили проект, а выбор варианта фасада оставили на усмотрение автора.

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