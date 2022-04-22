«Архитектурная прелесть»: какой проект покорил членов градсовета и при чем здесь парящая «крышка»

Фасады не угодили
На предпоследнем мартовском заседании Владимир Ли Джи-дзун представил градсовету проект реконструкции долгостроя, который 13 лет портил пейзаж в районе пересечения ул. Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Предполагалось, что это будет двухэтажное несимметричное здание современной авторемонтной мастерской с гагатово-терракотовыми фасадами. На первом этаже хотели сделать большой зал для обслуживания машин, на втором — оборудовать место для хранения запчастей и расходных материалов.
Тогда экспертам не понравились асимметрия здания и цветовое решение фасадов (оно не сочеталась с окружающей застройкой).
Версия 2.0
Автор провел работу над ошибками и показал обновленную версию. Несмотря на то, что объемно-планировочное решение практически не изменилось, внешне здание действительно преобразилось.
В новом эскизе акцент главного фасада сдвинулся в сторону лестницы, появились два входа, в генплане участка добавился еще один въезд.
«Второе замечание градостроительного совета касалось цветового решения фасадов. Сейчас оно выполнено с учетом стоящего рядом здания. Верх нашего объекта практически полностью его повторяет», — пояснил Владимир Ли Джи-дзун.
«Товарищи» на вкус и цвет
При этом архитектор презентовал два варианта эскизных решений фасадов. Первый — с поясом остекления на втором этаже, второй — с «ритмичными» окнами поменьше. Мнения по этому поводу разделились. Одним экспертам понравилась стеклянная «лента», другим — более экономичный с точки зрения сохранения тепла «ритм».
«Эскиз с ленточным остеклением формирует более яркий образ здания. Если прибавить к нему „парящую“ над остекленным пространством „крышку“. В этом есть архитектурная прелесть», — поделился мнением бывший главный архитектор края Сергей Боженко.
Отметим, что обсуждения эскизов, как таковых, не было. Обновленный проект не вызвал у заседателей ни одного вопроса.
«Приятно было увидеть совершенно другое здание. Спасибо, что услышали и приняли во внимание все замечания градостроительного совета», — отметил депутат БГД Евгений Носенко.
Эксперты одобрили проект, а выбор варианта фасада оставили на усмотрение автора.