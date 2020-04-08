«Барнаулкапстрой» возобновил работу на доме-долгострое

В том числе к работе на проблемном доме на Павловском тракте, 291 приступил «Барнаулкапстрой».
Представители субподрядчиков зашли на строительный объект 17 марта. Завершение работ планируется в июне 2020 года.
Как ранее писал altapress.ru, в доме не сданы 187 квартир.
Дом на Павловском тракте, 291 начинала строить компания «СтройГАЗ», ныне признанная банкротом. Проблемный объект передали «Барнаулкапстрою», 100% акций которого принадлежат администрации краевого центра. Право завершить строительство по договору получила известная на рынке компания «Сибресурс».
Сроки сдачи дома неоднократно переносились.
Потом «Сибресурс» потеряла статус генподрядчика по решению, в том числе и мэрии Барнаула. Теперь финансово помогает в завершении проекта известный предприниматель Андрей Комяков, владелец собственной строительной компании и аптечной сети.