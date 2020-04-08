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Недвижимость

«Барнаулкапстрой» возобновил работу на доме-долгострое

Ряд строительных компаний города возобновили работу, сообщил на оперативном заседании в администрации Барнаула председатель комитета по строительству и архитектуре Дмитрий Аристов.

ЖК "Олимпийский".
ЖК "Олимпийский".
архив ИСК "Династия девелопмент".

В том числе к работе на проблемном доме на Павловском тракте, 291 приступил «Барнаулкапстрой».

Представители субподрядчиков зашли на строительный объект 17 марта. Завершение работ планируется в июне 2020 года.

Как ранее писал altapress.ru, в доме не сданы 187 квартир.

Дом на Павловском тракте, 291 начинала строить компания «СтройГАЗ», ныне признанная банкротом. Проблемный объект передали «Барнаулкапстрою», 100% акций которого принадлежат администрации краевого центра. Право завершить строительство по договору получила известная на рынке компания «Сибресурс».

Сроки сдачи дома неоднократно переносились.

Потом «Сибресурс» потеряла статус генподрядчика по решению, в том числе и мэрии Барнаула. Теперь финансово помогает в завершении проекта известный предприниматель Андрей Комяков, владелец собственной строительной компании и аптечной сети.

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