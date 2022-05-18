Барнаульская экзотика. Комната-«цветник» с творческим беспорядком продается рядом с «Сити»

Самобытное жилое помещение находится в «четырехэтажке», в 5-комнатной квартире с видом на тихий зеленый двор. Площадь комнаты — 17,1 кв. м.
В компактном пространстве умещаются винтажный диван с пестрым геометрическим принтом, несколько застекленных полок «а-ля сделано в Югославии», а также страстный кухонный гарнитур с красными розами.
Выделена и зона для готовки — с плитой, микроволновкой, вытяжкой, небольшим холодильником и лаконичным «фартуком», выложенным белой плиткой.
Кроме того, есть раковина с холодной и горячей водой.
Автор объявления на «Авито» показывает и душ. Уединиться в нем можно за шторкой.
Обои здесь буквально живые и усыпаны витиеватым плющом — нарисованным, но реалистичным.
В районе, где продают комнату, развита инфраструктура. Рядом детский сад и остановка. А еще отсюда до пр. Красноармейского — 10−15 минут пешком.
Уточняется, что цена неокончательная. Возможен торг.