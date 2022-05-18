18 мая
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Недвижимость

Барнаульская экзотика. Комната-«цветник» с творческим беспорядком продается рядом с «Сити»

Комната с большим окном и «кирпичными» обоями продается в центре Барнаула, в пер. Малый Прудской, 40. В ней элементы советской классики — «зеркальные» оранжевые полы и элегантная люстра — органично сочетаются с цветочными мотивами и креслом в стиле «сафари». А стоит она 84,795 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 1,45 млн рублей, пишет автор объявления на «Авито».

Комната за 1,45 млн рублей продается рядом с "Сити" в Барнауле.
Комната за 1,45 млн рублей продается рядом с "Сити" в Барнауле.
"Авито".

Самобытное жилое помещение находится в «четырехэтажке», в 5-комнатной квартире с видом на тихий зеленый двор. Площадь комнаты — 17,1 кв. м.

В компактном пространстве умещаются винтажный диван с пестрым геометрическим принтом, несколько застекленных полок «а-ля сделано в Югославии», а также страстный кухонный гарнитур с красными розами.

Выделена и зона для готовки — с плитой, микроволновкой, вытяжкой, небольшим холодильником и лаконичным «фартуком», выложенным белой плиткой.

Кроме того, есть раковина с холодной и горячей водой.

Автор объявления на «Авито» показывает и душ. Уединиться в нем можно за шторкой.

Обои здесь буквально живые и усыпаны витиеватым плющом — нарисованным, но реалистичным.

В районе, где продают комнату, развита инфраструктура. Рядом детский сад и остановка. А еще отсюда до пр. Красноармейского — 10−15 минут пешком.

Уточняется, что цена неокончательная. Возможен торг.

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