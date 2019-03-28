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Недвижимость

Барнаульская мэрия сменила управленца своей строительной компании

В компании «Барнаулкапстрой» ожидается новое назначение. Обязанности прежнего руководителя Дмитрия Каркошкина временно выполняет его заместитель Александр Жеребцов. На следующей неделе придет новый генеральный директор, сообщает источник altapress.ru.

Флаг России. Администрация Барнаула.
Флаг России. Администрация Барнаула.
Дмитрий Лямзин

Акционерное общество «Барнаулкапстрой» принадлежит мэрии. По данным УФНС, 100% акциями владеет комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула.

Чем занимается «Барнаулкапстрой»

Предприятие выполняет функцию заказчика строительных работ, а другие компании — инвесторы новостроек (то есть фактически строят здания). Еще «Барнаулкапстрой» организует крупные проекты. Например, в 2015 года «Барнаулкапстрой» выиграл аукцион на развитие застроенной территории — около 4 га вдоль ул. Советской Армии, где предстояло расселить ветхие дома и построить новые. Также «Барнаулкапстрой» взял на себя недостроенные дома обанкротившейся компании «СтройГАЗ.

В 2018 году компания мэрии презентовала новый проект: на этот раз она самостоятельно возводит жилой комплекс «Парковый» на Горе за Телецентром. Эти новостройки вошли в пилотный проект по открытию эскроу-счетов и проектному финансированию. Кредитором выступает Сбербанк.

До февраля 2019 года «Барнаулкапстрой» возглавлял Дмитрий Каркошкин. Он сменил на посту Сергея Дёмина, которого в январе 2017 года пригласили на должность заместителя главы города по градостроительству и земельным отношениям. До него «Барнаулкапстроем» с 2004 года управляла Зинаида Герасимович.

По данным источников altapress.ru, в ближайшее время во главе предприятия встанет Сергей Канаков. Он является учредителем компании «Сибресурс», которая в качестве подрядчика достраивает дома «СтройГАЗа». Еще один владелец этого предприятия — Александр Емельянов.

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