Барнаульская мэрия сменила управленца своей строительной компании

Акционерное общество «Барнаулкапстрой» принадлежит мэрии. По данным УФНС, 100% акциями владеет комитет по управлению муниципальной собственностью Барнаула.

Чем занимается «Барнаулкапстрой»

Предприятие выполняет функцию заказчика строительных работ, а другие компании — инвесторы новостроек (то есть фактически строят здания). Еще «Барнаулкапстрой» организует крупные проекты. Например, в 2015 года «Барнаулкапстрой» выиграл аукцион на развитие застроенной территории — около 4 га вдоль ул. Советской Армии, где предстояло расселить ветхие дома и построить новые. Также «Барнаулкапстрой» взял на себя недостроенные дома обанкротившейся компании «СтройГАЗ.

В 2018 году компания мэрии презентовала новый проект: на этот раз она самостоятельно возводит жилой комплекс «Парковый» на Горе за Телецентром. Эти новостройки вошли в пилотный проект по открытию эскроу-счетов и проектному финансированию. Кредитором выступает Сбербанк.

До февраля 2019 года «Барнаулкапстрой» возглавлял Дмитрий Каркошкин. Он сменил на посту Сергея Дёмина, которого в январе 2017 года пригласили на должность заместителя главы города по градостроительству и земельным отношениям. До него «Барнаулкапстроем» с 2004 года управляла Зинаида Герасимович.

По данным источников altapress.ru, в ближайшее время во главе предприятия встанет Сергей Канаков. Он является учредителем компании «Сибресурс», которая в качестве подрядчика достраивает дома «СтройГАЗа». Еще один владелец этого предприятия — Александр Емельянов.