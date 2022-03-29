Барнаульский девелопер передумал строить ЖК в центре города и продает участок за 65 млн рублей

Площадка на ул. Пролетарская, 99 уже год как обнесена забором. Компания «Иншаат» планировала запустить здесь большую стройку. Под боком у здания налоговой службы должен был вырасти жилой комплекс высотой не более восьми этажей. Об этом в прошлом году писал «Толк».
Тогда уточнялось, что застройщик не решил, возведет один или несколько домов. Известно лишь, что в ЖК хотели спроектировать 60 больших квартир и объекты инфраструктуры: парковки, магазины, игровые и спортивные площадки и зоны отдыха.
К слову, в объявлении сказано, что на данной территории можно построить не менее 5 тыс. кв. м жилья.
Участок готов к будущей застройке — частные дома, когда-то стоявшие на нем, снесены, а сам надел практически расчищен. Вдобавок владелец уже подготовил генеральный план застройки территории, а также геологический и экологический проекты.
«Есть возможность докупить пять соток земли», — уточняется в объявлении.
По информации altapress.ru, в компании «Иншаат» передумали строиться на данном участке и теперь перенаправляют активы на другие сферы своей деятельности.