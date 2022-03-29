29 марта
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Недвижимость

Барнаульский девелопер передумал строить ЖК в центре города и продает участок за 65 млн рублей

Владелец участка площадью 28 соток, расположенного рядом со зданием налоговой службы в Барнауле, решил продать землю за 65 млн рублей. Объявление об этом накануне появилось на сайте «Авито». Ранее на перспективном месте планировалось построить элитный жилой комплекс на 60 квартир.

Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
Управление Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю.
altapress.ru

Площадка на ул. Пролетарская, 99 уже год как обнесена забором. Компания «Иншаат» планировала запустить здесь большую стройку. Под боком у здания налоговой службы должен был вырасти жилой комплекс высотой не более восьми этажей. Об этом в прошлом году писал «Толк».

Фрагмент кадастровой карты. Желтым выделен участок на ул. Пролетарская, 99.
Фрагмент кадастровой карты. Желтым выделен участок на ул. Пролетарская, 99.
Pkk.rosreestr.ru.

Тогда уточнялось, что застройщик не решил, возведет один или несколько домов. Известно лишь, что в ЖК хотели спроектировать 60 больших квартир и объекты инфраструктуры: парковки, магазины, игровые и спортивные площадки и зоны отдыха.

К слову, в объявлении сказано, что на данной территории можно построить не менее 5 тыс. кв. м жилья.

Участок на ул. Пролетарская, 99. 2020 год.
Участок на ул. Пролетарская, 99. 2020 год.
«Яндекс. Карты».

Участок готов к будущей застройке — частные дома, когда-то стоявшие на нем, снесены, а сам надел практически расчищен. Вдобавок владелец уже подготовил генеральный план застройки территории, а также геологический и экологический проекты.

«Есть возможность докупить пять соток земли», — уточняется в объявлении.

По информации altapress.ru, в компании «Иншаат» передумали строиться на данном участке и теперь перенаправляют активы на другие сферы своей деятельности.

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