Барнаульский историк просит вернуть на старинный дом ценнейший артефакт

Одна из жительниц этого дома пояснила, что козырек демонтировали и увезли соседи. Женщина уже пожаловалась в администрацию, но там ей пока что ничем не помогли.
«Здание не является памятником архитектуры, тем не менее утраченный элемент старинной ковки — ценнейший артефакт. К сожалению, в Барнауле почти не осталось таких козырьков, тем более — на деревянных домах. поэтому утрата даже одного элемента — большая потеря», — пишет краевед.
Если козырек не забрали на реставрацию, то действия жильцов можно считать откровенным варварством, добавил Дегтярев.
Он также обратился к предпринимателям с просьбой хотя бы складчину воссоздать козырек и вернуть его на прежнее место.
Рядовых барнаульцев историк попросил сообщать ему, если со старинными зданиями происходит «что-то не то».
«Будем вместо сохранять хотя бы те крохи наследия предков, которые дошли до нас!» — заключил он.