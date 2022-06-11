Барнаульский историк просит вернуть на старинный дом ценнейший артефакт

С дома на ул. Анатолия, 116 пропал кованый дореволюционный козырек, рассказал в соцсетях барнаульский историк Данил Дегтярев. Он просит помочь воссоздать артефакт и вернуть на место.

Одна из жительниц этого дома пояснила, что козырек демонтировали и увезли соседи. Женщина уже пожаловалась в администрацию, но там ей пока что ничем не помогли.

«Здание не является памятником архитектуры, тем не менее утраченный элемент старинной ковки — ценнейший артефакт. К сожалению, в Барнауле почти не осталось таких козырьков, тем более — на деревянных домах. поэтому утрата даже одного элемента — большая потеря», — пишет краевед.

Если козырек не забрали на реставрацию, то действия жильцов можно считать откровенным варварством, добавил Дегтярев.

Он также обратился к предпринимателям с просьбой хотя бы складчину воссоздать козырек и вернуть его на прежнее место.

Рядовых барнаульцев историк попросил сообщать ему, если со старинными зданиями происходит «что-то не то».

«Будем вместо сохранять хотя бы те крохи наследия предков, которые дошли до нас!» — заключил он.