Барнаульский поселок вырастет до 23 этажей благодаря «кварталу голландских архитекторов»

В барнаульском поселке Южном построят новый жилой квартал, в котором планируются многоквартирные дома по 23 этажа, сообщает « Толк ».

Новый квартал с жилыми домами и собственной инфраструктурой появится на участке в районе улицы Герцена — на пересечении с Южным трактом.

Участок, расположенный на въезде в поселок напротив стелы, граничит с садоводствами «Алтайские зори» и «Сибирский садовод». Территория много лет огорожена бетонным забором и зарастает кустарниками.

«Площадь составляет 7 га, в настоящее время здесь уже ведутся изыскательные работы. Ожидается, что возведение зданий начнется весной-летом 2022 года», — отмечает издание.

Дома будут повышенной этажности, некоторые корпуса могут достичь 23 уровней. Сейчас самые высокие дома в поселке — 15-этажки, а в 2023 году появится первая 16-этажка.

Проект с «небоскребами» на улице Герцена реализует компания «Адалин-Строй». Высотки планируют возводить из монолитного железобетонного каркаса с последующим заполнением стен кирпичом.

Проектом сейчас занимаются архитекторы из Голландии, поэтому внешний вид зданий тоже будет особенным и новым для Барнаула.

«Жилой комплекс на Южном будет таким же по площади, как ЖК „Мичурин парк“, который мы сейчас завершаем рядом с ТЦ „Волна“. Сколько здесь будет домов, пока точно неизвестно. Мы определимся с их количеством, этажностью, габаритами и расположением только после обследования грунта и рельефа на участке. Также планируем построить дворовые площадки, парковочные комплексы, коммерческие здания», — пояснил представитель застройщика.

Напомним, в 2012 году на участке планировала работать обанкротившаяся компания «СтройГАЗ», обещавшая новый микрорайон на въезде в поселок Южный.

Ранее сообщили, что на пересечении Южного и Змеиногорского трактов возведут двухуровневую транспортную развязку для развития жилищного строительства в поселке.