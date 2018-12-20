Барнаульский предприниматель сам придумал и построил гостиницу

На перекрестке улиц Юрина и Матросова в Барнауле откроется гостевой дом с бассейном. Предприниматель Евгений Вахрушев рассказал altapress.ru, что строил его самостоятельно, без привлечения архитекторов и дизайнеров интерьера.

Гостевой дом выбивается архитектурой из окружающей застройки и принятых в городе решений. Это прямоугольное трехэтажное здание, фасады которого оштукатурены и окрашены в бежевый и темно-серые цвета. Акцентом выступает красно-коричневая окантовка, витражи и декор окон. Цвет подбирался прямо на строительной площадке.

«Администрация города разрешила строить на участке объект высотой до 11 метров, поэтому я и выбрал такое решение — здание без шатровой кровли, чтобы по максимум использовать площадь верхнего этажа. Подобную архитектуру часто можно встретить в Европе», — рассказал Вахрушев.

Решение Вахрушева импонировало архитектору Алексею Квасову:

Это аккуратный, компактный дом с нормальной, хотя и не крутой архитектурой. Он соответствует по высоте окружающей застройке, что сегодня редкость. Но металлическая конструкция наверху излишняя. Если бы примерно тоже сделали профессионалы, было бы лучше. Хотя, приходится признать, что у нас порой некоторые архитекторы делают хуже. А вот интерьер — это скорее пример «дорого-богато», а не стильное решение.

Евгений Вахрушев. Анна Зайкова.

Интерьер гостевого дома также создавал сам владелец. Он использовал в декоре итальянскую плитку с турецкими мотивами, декоративную штукатуру и другие материалы. На первом этаже он построил небольшой бар, а также спа-зону с бассейном, раздевалкой и хамамом. Она рассчитана на постояльцев, желающих арендовать все помещение. Возможно в режиме работы будут часы для массовых посещений со входным билетом около 200 рублей за час.

В гостевом доме пять номеров разных категорий. Функционал второго этажа пока не определен.

Евгений Вахрушев рассчитывает, что номерной фонд гостевого дома будет постоянно заполнен на 70%. Он планирует самостоятельно продвигать бизнес в инстаграм. Однако пока предприниматель до конца не уверен в успехе бизнес-модели: «Сейчас рынок саун и других подобных услуг перенасыщен в Барнауле».