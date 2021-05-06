Барнаульцы планируют митинг в защиту частного сектора

В Барнауле планируют провести митинг против застройки частного сектора. Акцию протеста решила организовать депутат АКЗС Евгения Боровикова и партия «Справедливая Россия — За правду».

Жители частного сектора уже не первый месяц борятся за изменение функционального назначения зон их микрорайона с Ж-1 и Ж-2 на Ж4. Ранее altapress.ru подробно разбирался в этой истории.

Отмечается, что митинг согласованный.

«Решение властей будет зависеть от того, сколько нас с вами придёт на митинг. Чтобы отстоять наши с вами права необходимо оповестить о предстоящем митинге всех соседей и 15 мая в 12:00 быть в сквере имени Германа Титова», — сообщила Боровикова.

В первый день общественных обсуждений проекта новых Правил землепользования и застройки жители частного сектора «взяли штурмом» администрацию Октябрьского района.