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Недвижимость

Барнаульцы планируют собрание в защиту Речного вокзала от сноса

Общественники в Барнауле 22 мая решили провести собрание, на котором обсудят судьбу здания Речного вокзала.

Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Обь в районе Речного вокзала в Барнауле. 21 апреля 2017.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Именно так стоит этот вопрос сейчас. Собственник здания уже решил его снести. Но многие горожане против. И теперь у них есть возможность возвысить свой голос в защиту любимого Речного!» — анонсирует встречу историк и активист Данил Дегтярев.

Проводить собрание он будет вместе с организацией «Гражданский патруль» в 13:30 конференц-зале гостиницы «Улитка».

Перед началом покажут ролик об истории знакового места.

Напомним, здание Речного вокзала и землю под ним выкупила компания «Селф» под комплексную застройку. Девелопер до сих пор держит интригу, что же он планирует здесь возвести.

18 апреля в Барнауле прошел пикет со сбором подписей за сохранение здания Речного вокзала. Акцию организовал Ленинский комсомол.

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