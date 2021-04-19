Пикет за сохранение Речного вокзала прошел в Барнауле

18 апреля в Барнауле прошел пикет со сбором подписей за сохранение здания Речного вокзала. Акцию организовал Ленинский комсомол.

Все желающие подписывались под обращением к мэру Вячеславу Франку и главе компании «Селф». Активисты напоминают, что город против сноса здания вокзала и строительства на его месте жилого комплекса.

Ранее руководитель строительной компании Нодар Шония в интервью altapress.ru рассказывал о застройке Речного вокзала, но так и не раскрыл главную интригу.

Пока еще строители сами не определились, будет ли на месте Речного жилье или административные здания, но уже известно, где будет причал речпорта и пункт продажи билетов.