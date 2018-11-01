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Недвижимость
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Барнаульских застройщиков ради миллениалов просят делать больше маленьких квартир

На рынке недвижимости Барнаула по-прежнему востребованы малогабаритные квартиры, в том числе студии. Риэлторы призывают строителей не отказываться от это сегмента жилья в новых проектах, хотя создается впечатление его перенасыщения. Об этом говорили на «круглом столе» Союза риэлторов Барнаула 30 октября.

Вид на ночной Барнаул с крыш высоток.
Вид на ночной Барнаул с крыш высоток.
vk.com/vk.roofing

Одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью 1,2−1,6 млн рублей в Барнауле остаются в топе самых востребованных позиций на рынке недвижимости. Покупать их предпочитают сразу с ремонтом, воспользовавшись дешевым ипотечным кредитом.

Людмила Авдюхина,
директор агентства недвижимости «Жилфонд»:

Анализ базы запросов покупателей показывает, что доля однокомнатных квартир составляет 33%, а двух- и трехкомнатных (стоимостью 1,6−2,2 млн рублей) — 39%.

Светлана Бакулина, директор агентства недвижимости «Гнездо», добавила: сегодня у них сформирован лист ожиданий на малогабаритки (20−33 кв.м.) от застройщиков в Индустриальном районе.

Людмила Авдюхийна объясняет тренд тем, что на рынок недвижимости приходят молодые люди, которых принято называть миллениалами: «В отличие от более старшего поколения, они не спешат обзаводиться большими по площади квартирами, предпочитая студии. Часто их интересует формат евро, в котором кухня объединена с гостиной».

Валерий Мищенко, профессор кафедры региональной экономики и управления АлтГУ, добавил, что рынок малогабаритных квартир будут поддерживать студенты.

Валерий Мищенко,
рофессор кафедры региональной экономики и управления АлтГУ:

Сейчас вузы наращивают процент иностранных студентов. Чаще всего это молодые люди из Казахстана и Узбекистана. «Как правило, родители стремятся приобрести им жилье в Барнауле, чтобы они могли остаться здесь после окончания вуза.

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