Барнаульских застройщиков ради миллениалов просят делать больше маленьких квартир

Одно- и двухкомнатные квартиры стоимостью 1,2−1,6 млн рублей в Барнауле остаются в топе самых востребованных позиций на рынке недвижимости. Покупать их предпочитают сразу с ремонтом, воспользовавшись дешевым ипотечным кредитом.
Людмила Авдюхина,
директор агентства недвижимости «Жилфонд»:
Анализ базы запросов покупателей показывает, что доля однокомнатных квартир составляет 33%, а двух- и трехкомнатных (стоимостью 1,6−2,2 млн рублей) — 39%.
Светлана Бакулина, директор агентства недвижимости «Гнездо», добавила: сегодня у них сформирован лист ожиданий на малогабаритки (20−33 кв.м.) от застройщиков в Индустриальном районе.
Людмила Авдюхийна объясняет тренд тем, что на рынок недвижимости приходят молодые люди, которых принято называть миллениалами: «В отличие от более старшего поколения, они не спешат обзаводиться большими по площади квартирами, предпочитая студии. Часто их интересует формат евро, в котором кухня объединена с гостиной».
Валерий Мищенко, профессор кафедры региональной экономики и управления АлтГУ, добавил, что рынок малогабаритных квартир будут поддерживать студенты.
Валерий Мищенко,
рофессор кафедры региональной экономики и управления АлтГУ:
Сейчас вузы наращивают процент иностранных студентов. Чаще всего это молодые люди из Казахстана и Узбекистана. «Как правило, родители стремятся приобрести им жилье в Барнауле, чтобы они могли остаться здесь после окончания вуза.