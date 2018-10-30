Собственнику барнаульского сереброплавильного завода рекомендовали начать восстановление

Компания «Матч» не смогла утвердить проект зон охраны барнаульского сереброплавильного завода, сообщает АиФ . На состоявшемся в конце октября заседании научного совета в Минкульте (Москва) разработчикам дали ряд рекомендаций. Altapress.ru выяснил подробности у присутствовавшего на заседании Алексей Попеко, председателя Алтайского регионального отделения общества охраны памятников (ВООПИиК).

Что произошло на заседании совета

Заседание научного совета в Минкульте по барнаульскому сереброплавильному заводу собрали из-за обращения ВООПИиК (Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры). Эксперты просили министерство обратить внимание на организацию работ по восстановлению памятников архитектуры, а также развитию территории завода.

По результатам заседания вынесены три ключевых рекомендации, рассказал Алексей Попеко.

Собственники могут преступить к мероприятиям по сохранению сереброплавильного завода уже сейчас ( и должны были сделать это сразу , купив объект): починить кровли , стены и т.д. Для этого им не нужен проект зон охраны памятников культуры — этот документ регулирует параметры новых зданий , которые хотят построить рядом с памятниками. Если его нет , то закон говорит о том , что зона охраны составляет 200 метров.

и должны были сделать это сразу купив объект): починить кровли стены и т.д. Для этого им не нужен проект зон охраны памятников культуры — этот документ регулирует параметры новых зданий которые хотят построить рядом с памятниками. Если его нет то закон говорит о том что зона охраны составляет 200 метров. Собственник должен предоставить подробный план развития территории. В том числе раскрыть свои намерения на участок , который выделен в ходе публичных слушаний. «Вплоть до того , что экспертам нужно представить эскиз будущего здания , которое должно быть выполнено с кирпичной кладкой в стиле соседних памятников архитектуры», — говорит Попеко.

который выделен в ходе публичных слушаний. «Вплоть до того что экспертам нужно представить эскиз будущего здания которое должно быть выполнено с кирпичной кладкой в стиле соседних памятников архитектуры», — говорит Попеко. Научный совет рекомендовал тщательнее проработать возможную высотность новых зданий , чтобы они не мешали восприятию исторической территории города. В представленном проекте речь идет о 19 метрах , что соответствует 6 этажам , потому что эксперты «поставили» условного человека на улицу Мамонтова — посередине исторической территории. Совет предложил просчитать точки восприятия с Демидовской площади , парка «Центральный» и улицы Ползунова. Результат будет другим , уверен Попеко.

На территории бывшей спичечной фабрики ( сереброплавильного завода), май 2018 года. Фото: altapress.ru.

Что думает собственник сереброплавильного завода

Накануне в интервью altapress.ru (будет опубликовано на этой неделе) один из собственников сереброплавильного завода Нодар Шония прокомментировал состояние проекта восстановления сереброплавильного завода.

Нодар Шония,

собственник барнаульского сереброплавильного завода , руководитель компании «Селф»:

Сейчас, не владея документами о зонах охраны памятников культуры, мы не можем даже начать проектирование будущих работ. Жизнь и государство нас учит работать в рамках закона. Но появилась другая проблема: общество считает, что ты что-то плохое собираешь сделать и начинает препятствовать работе. Если бы проблем не было, мы бы уже работали над восстановлением памятников и к концу лета 2019 года открыли эту историческую зону. Да, мы бизнесмены и хотим заработать. Но в данной ситуации во главе угла не это. Мы уже туда вошли, а нам год не дают ничего сделать. Я вообще считаю, что памятники культуры должны быть государственной заботой. Но здесь принимает участие частный инвестор, который вложил уже не один десяток миллионов рублей и готов ещё вкладывать необходимые суммы для восстановления памятников истории Барнаула, которые достойно будут вписаны в развитие туристко — рекреационного кластера «Барнаул — горнозаводской город» В таких случаях, бизнесменам, желающим принимать участие в реализации подобных проектов, нужно и необходимо помогать, чтобы у них не было желания уходить в другие проекты.

Что тревожит экспертов

Вопрос восстановления территории сереброплавильного завода по-прежнему курируется барнаульской общественностью, а также ВООПИиК.

Территория сереброплавильного завода , май 2018 года. Фото: altapress.ru.

Алексей Попеко,

председатель Алтайского регионального отделения ВООПИиК:

Есть в вопросе сереброплавильного завода тревожный момент: да, собственник вложил в проект больше сотни млн рублей, но по сути деньги пошли на покупку недвижимости в центре города. Два года они посвятили только тому, чтобы выделить отдельную территорию под новое строительство. Восстановление зданий не идет. Мы по сути ничего не знаем о намерениях компании «Матч». Идет некий шантаж: мы бросим этот объект и займемся другими, говорят собственники. Однако, во-первых, в России масса примеров успешных проектов восстановления исторических территорий и не каждая из них может похвастаться таким количеством сохраненных объектов культурного наследия. Это действительно ценное и уникальное место. Во-вторых, если собственник не выполнит свои обязательства по сохранению исторических здания, в дело должно вмешаться государство.

Попеко говорит, что территория сереброплавильного завода может стать местом комплексного конгресс-центра, которого нет в Алтайском крае. Историческое наполнение сделает его особенным.

Между тем, в Барнауле уже есть примеры, когда государство, владея историческим зданием, не может содержать его. Так, например, разрушается здание горного училища на Демидовской площади, пока АГАУ пытается передать его в ведомство Минкульта. Причем у последнего даже выделены средства на ремонт памятника культуры, но пока здания стоят без дела и приходят в негодность.